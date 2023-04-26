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香港特首李家超：不容區議會淪港獨平台 要「去政治化」

香港新聞組／香港26日電
香港特首李家超表示。特區政府不會准許區議會成為「港獨」平台。（中通社）
香港特首李家超表示。特區政府不會准許區議會成為「港獨」平台。（中通社）

香港特首李家超昨日表示，區議會值得保留，但要「去政治化」。他強調，政府不容許區議會淪為「港獨」平台，不容許區議會干擾施政、違反《基本法》，社會也不容許區議會被騎劫、癱瘓，因此必須從制度上防止顛倒黑白的亂象再次在區議會發生。

大公報報導，去年10月發表的施政報告中，要求民政及青年事務局和政制及內地事務局進行地方行政檢討。政府正就檢討進行最後的審議，完成後會盡快公布有關的檢討結果細節。據報導，李家超表示，今次的檢討有兩個主要部分，一是要檢討區議會的職能和組成，使其「去政治化」，回復在基本法第97條之下應有的定位；二是要強化地區的治理架構。

「香港不能亂，亦亂不起。」李家超重申，需要從制度上防止這些顛倒黑白的亂象再次在區議會發生，要從根本去完善地區的治理架構，提高地區的治理能力，增強地區的治理效能，讓所有市民有所得益，增加市民的幸福感和獲得感。特區政府不會准許區議會成為「港獨」平台，不會准許區議員違反基本法，不會准許區議員干擾政府施政。社會亦不能夠容許區議會被騎劫，不能夠接受區議會被癱瘓，不能夠容許害群之馬再破壞社會。

李家超強調，檢討需要堅持三個原則：第一，國家安全必須放在首位，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，確保憲法和基本法規定的制度有效和持久落實。第二，全面落實「愛國者治港」原則，地區治理必須牢牢地掌握在「愛國者」手上，確保特區有效管治。第三，充分體現行政主導，特區政府必須抓緊地區治理的工作，培養強而有力的地區服務隊伍，全面加強地區動員能力。

另據明報報導，區議會改制預計恢復委任制，多個民主派政黨或現任區議員對是否參選未有結論，有民主派人士憂慮，目前的政治環境會「無人出來選、無人出來投票」。部分2012年曾支持取消委任議席以推動民主步伐的建制派政黨，則支持目前新改制方向。

據報導，沙田區議會主席麥潤培表示，政府及中央希望政制五光十色，但他認為可能引入委任及間選議席儼如倒退，加上之前有多名區議員被取消資格，憂慮難再找人出選及吸引支持者投票。他質疑新區議會制度恐是為建制派度身訂做。

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