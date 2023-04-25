國泰2.7萬張免費機票抽獎 可由港飛美歐日韓46城市

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 機管局透過三大航空公司分階段免費向旅客派70萬張機票，港人也有份參與。其中國泰航空「飛遇世界大賞」機票抽獎活動，送出27,314張由香港飛往26個國家、46個城市的免費單人經濟艙來回機票，昨日起接受報名登記，至本月30日晚上11時59分截止，抽獎結果於5月3日公布。

文匯報報導，中獎者的2或3位同行者也能以200元至400元人民幣折扣選購機票，但活動所有機票並不含稅費和附加費，以及須受細則條款限制。香港文匯報記者昨日實測報名，可能因為參與人數多，需輪候一兩分鐘才能進入頁面，但報名手續簡單，不消1分鐘則完成。

據國泰航空有關「飛遇世界大賞」機票禮遇網站（https://bit.ly/41tw2b2）顯示，年滿18歲市民都可參與今次抽獎，免費雙程機票的目的地為26個國家，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞士、日本、韓國等，共46個目的地城市包括東京、首爾、吉隆坡、馬尼拉、紐約、洛杉磯 、多倫多、倫敦、巴黎等。抽獎活動由昨日上午10時開始，至本月30日晚上11時59分截止登記。

記者昨日下午登入上述網站，需輪候一兩分鐘，但手續十分簡單，活動規定參加抽獎人士須年滿18歲或以上，沒有國籍限制，在網站上填寫表格，包括以英文填寫旅行證件上的姓名拼音、電子郵箱地址及手機號碼，並選擇目的地國家。記者檢查填寫的個人資料無誤，即可點擊提交，流程1分鐘內完成。

系統會隨機抽獎，結果將於5月3日以電子郵件方式公布，活動要求中獎者必須是國泰會員，但報名時未入會仍能參與抽獎，一旦中獎須在獲得中獎通知的7天內登記為國泰會員，以獲取中獎機票。兌獎有效期為收到免費機票兌換信息當日起1個月內 （即5月11日至6月10日），逾期作廢；而出行有效期為收到免費機票兌換信息當日起9個月內（即2023年5月11日至2024年2月10日），逾期作廢。

國泰亦會為中獎者提供專屬中獎者同行人士的機票優惠券碼，中獎者可一次性預訂2或3位成人的經濟艙往返機票予同行人士。短線航班，每位同行者的來回機票優惠200元人民幣，香港始發國際長線航班，每位同行者來回機票優惠400元人民幣。

另外，國泰早前亦推出由內地包括北京 、上海、成都等14個城巿的航站飛往香港的免費機票抽獎活動，並於本周日（23日）晚截止登記，83,000張免費機票中獎者將於明日經電郵獲取通知。免費機票詳情公布日期為5月4日、5日及8日，機票需要在收到機票詳情郵件一個月內兌換；而旅行有效期則為2023年5月8日至2024年5月7日，逾期作廢。

需提醒的是，活動上所有機票都不含稅費和附加費，中獎者或其同行者要自行繳付相關費用。