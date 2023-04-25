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香港仔街市變身 雞檔零臭味 全冷氣料增3成客

香港新聞組／香港25日電
香港仔街市翻新工程已大致完成，設有冷氣及育嬰室等設施。（取材自香港電台）
香港仔街市翻新工程已大致完成，設有冷氣及育嬰室等設施。（取材自香港電台）

全面翻新的香港仔街市26日局部試業，成為公營街市現代化的示範單位。裝修前有約40年歷史的香港仔街市，歷時兩年大變身，昨日安排傳媒預覽時已煥然一新，檔位明淨敞亮，全冷氣開放，並新增不少現代化設施，包括電子育嬰室、洗手乾手機等。

翻新後的香港仔街市，總共設有142個攤檔。（取材自港府新聞處）
翻新後的香港仔街市，總共設有142個攤檔。（取材自港府新聞處）

文匯報報導，從舊街市過渡至新街市的商戶形容舊街市沒有冷氣，夏天焗似蒸籠，現在安裝冷氣之後，行街市似行商場，雖然要繳付數千元冷氣費，但舒適的購物環境亦會比以往額外吸引兩三成客流量很值得 。

眾多檔口中以雞檔最與別不同，採用全封閉非觸式設計，市民要用對講機「聲控」檔主挑選雞，並安裝空氣過濾系統，阻止雞臭味散播。街市還有一間設有冷氣、排水和抽風系統的獨立儲存室，以暫存清晨時送到街市的豬隻。有過往一直幫襯舊香港仔街市的居民表示，該街市關閉期間要到附近零散檔口或超市買貴菜，非常期待該街市重新啟用。

食環署轄下「街市現代化計畫」首個重點項目──香港仔街市，耗資逾2.5億港元（約3185萬美元）翻新後，明日起局部試業。香港仔街市共設有142個攤檔，其中137個攤檔已於2月以競投方式，向原有租戶及其他合資格人士出租。明日起有約80個攤檔率先投入服務，售賣蔬果、家禽、鮮肉及其他乾濕類貨品等。至於其餘攤檔以及仍進行工程的熟食中心和環保署的「回收便利點」，預計下月19日正式開幕時，可以投入服務。

昨日署方安排傳媒參觀，可見三層高的街市已重新規畫，第一層及第二層主要售賣濕貨，包括家禽、鮮肉等，第三層就主要售賣乾貨，亦設有育嬰室。每一層均設有洗手間，街市亦新增無障礙設施，例如電動垂直升降台，方便行動不便的市民。

建築署顧問建築師劉偉雄指，街市內增加不少公眾休息區域，新設大量凳子，讓走到疲累的市民可以坐下休息，並設有多用途空間，供檔主舉辦推廣和節慶活動，新增了升降台方便輪椅人士來往。

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