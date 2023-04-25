港府拚經濟 「開心香港」砸255萬美元 月底玩到暑假

香港政府介紹「開心香港」活動，整體預算約2000萬元，期望為本地增添歡樂氣氛，同時有助刺激消費。（中通社）

港府昨日公布「開心香港 」系列活動詳情，由本月底玩到暑假。打頭陣是29日的「全港戲院日」，市民可在任何一間戲院以30元（港幣，下同，約3.8美元）票價看電影；同日灣仔會展將舉行美食 市集，10萬張免費門票26日起派發。其他活動還包括6月逢周六晚在海洋公園舉辦的光影頌及樂隊匯演、暑假期間在灣仔海濱長廊舉辦的維港嘉年華等。

大公報報導，財政司司長陳茂波表示，「開心香港」整體預算約2000萬元（約255萬美元），期望為市民帶來多元化、同享共樂的活動，掃走疫情的鬱結，同時有助刺激本地消費和經濟。

為鞏固香港經濟復甦勢頭，港府發放消費券之餘，加碼推出「開心香港」活動，內容種類豐富，適合不同年齡階層，包括大型美食市集、海陸嘉年華、聚焦流行文化等大型活動。

民政事務總署籌辦的大型美食市集亦將率先推行，首場美食市集將於29日至30日於香港會議展覽中心舉行。當日會有超過100個攤檔提供不同地區美食佳餚讓市民品嘗，門票免費。為控制人潮，18區民政諮詢中心將於26日起派發實體門票，少量門票會預留給即場參觀的市民。

位於九龍及新界的兩場美食市集，則設於沙田大會堂廣場及沙田公園一帶，以及觀塘海濱的Vessel發現號，分別於下月6至7日，以及6月3至4日舉行，各有逾50個攤檔，毋須門票入場。

海洋公園會在6月逢周末晚，在下園區舉行「Chill All Night」活動，包括多媒體光影匯演和現場娛樂表演，每次最多5000名訪客免費入場。

旅發局於灣仔海濱長廊一帶舉辦全港最大型的夏日海陸嘉年華。7月8日至8月6日的每個周末，將以維多利亞港為舞台舉行水上音樂會，邀請各地的歌手及樂隊參與，並加入近年流行的X Game元素、街頭表演及「幻彩詠香江」特別版，其間每晚都會上演全新的燈光匯演。

此外，數碼港、科技園公司、香港賽馬會、職業訓練局、香港海洋公園、香港迪士尼 樂園、西九文化區管理局等多個機構亦積極響應「開心香港」活動，舉辦不同類型及主題、聚焦流行文化、體育、音樂等活動，讓全港市民參與同樂。