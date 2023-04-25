我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

港府拚經濟 「開心香港」砸255萬美元 月底玩到暑假

香港新聞組／香港25日電
香港政府介紹「開心香港」活動，整體預算約2000萬元，期望為本地增添歡樂氣氛，同時有助刺激消費。（中通社）
香港政府介紹「開心香港」活動，整體預算約2000萬元，期望為本地增添歡樂氣氛，同時有助刺激消費。（中通社）

港府昨日公布「開心香港」系列活動詳情，由本月底玩到暑假。打頭陣是29日的「全港戲院日」，市民可在任何一間戲院以30元（港幣，下同，約3.8美元）票價看電影；同日灣仔會展將舉行美食市集，10萬張免費門票26日起派發。其他活動還包括6月逢周六晚在海洋公園舉辦的光影頌及樂隊匯演、暑假期間在灣仔海濱長廊舉辦的維港嘉年華等。

大公報報導，財政司司長陳茂波表示，「開心香港」整體預算約2000萬元（約255萬美元），期望為市民帶來多元化、同享共樂的活動，掃走疫情的鬱結，同時有助刺激本地消費和經濟。

為鞏固香港經濟復甦勢頭，港府發放消費券之餘，加碼推出「開心香港」活動，內容種類豐富，適合不同年齡階層，包括大型美食市集、海陸嘉年華、聚焦流行文化等大型活動。

民政事務總署籌辦的大型美食市集亦將率先推行，首場美食市集將於29日至30日於香港會議展覽中心舉行。當日會有超過100個攤檔提供不同地區美食佳餚讓市民品嘗，門票免費。為控制人潮，18區民政諮詢中心將於26日起派發實體門票，少量門票會預留給即場參觀的市民。

位於九龍及新界的兩場美食市集，則設於沙田大會堂廣場及沙田公園一帶，以及觀塘海濱的Vessel發現號，分別於下月6至7日，以及6月3至4日舉行，各有逾50個攤檔，毋須門票入場。

海洋公園會在6月逢周末晚，在下園區舉行「Chill All Night」活動，包括多媒體光影匯演和現場娛樂表演，每次最多5000名訪客免費入場。

旅發局於灣仔海濱長廊一帶舉辦全港最大型的夏日海陸嘉年華。7月8日至8月6日的每個周末，將以維多利亞港為舞台舉行水上音樂會，邀請各地的歌手及樂隊參與，並加入近年流行的X Game元素、街頭表演及「幻彩詠香江」特別版，其間每晚都會上演全新的燈光匯演。

此外，數碼港、科技園公司、香港賽馬會、職業訓練局、香港海洋公園、香港迪士尼樂園、西九文化區管理局等多個機構亦積極響應「開心香港」活動，舉辦不同類型及主題、聚焦流行文化、體育、音樂等活動，讓全港市民參與同樂。

香港 美食 迪士尼

上一則

上海商場5樓跳下 男身亡、砸傷1女 目擊者：保安攔不住

下一則

堅持足月生下雙胞胎 河北媽產後病危 夫：賣地也不放棄她

延伸閱讀

阿湯哥對決馮迪索 暑假大片 硬漢之爭

阿湯哥對決馮迪索 暑假大片 硬漢之爭
流感新冠夾擊香港 港府呼籲接種疫苗

流感新冠夾擊香港 港府呼籲接種疫苗
費城砸2000萬 設暑假免費課程 估1.5萬學子受惠

費城砸2000萬 設暑假免費課程 估1.5萬學子受惠
港府：國安法規範非常極端言行 相信一般市民不會做

港府：國安法規範非常極端言行 相信一般市民不會做

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
北京豐台區長峰醫院發生大火，有人綁床單自救。（截自微博）

北京長峰醫院火災釀21死 院外入夜仍聞得到焦味

2023-04-18 12:05
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅