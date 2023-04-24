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香港吸客 星光大道致敬巨星 旅議會：五一料60萬人訪港

香港新聞組／香港24日電
多名霹靂舞港隊代表23日獲邀到星光大道獻技，推廣香港流行文化，吸引大批市民及旅客圍觀。（中通社）
多名霹靂舞港隊代表23日獲邀到星光大道獻技，推廣香港流行文化，吸引大批市民及旅客圍觀。（中通社）

為推廣香港流行文化及吸引中外旅客到訪，星光大道管理有限公司昨日在油尖旺民政事務處贊助合辦下，於星光大道舉行霹靂舞巡遊暨巨星展覽「星光聲·影夢」，為期兩周至下月7日。旅遊業議會估計，29日至下月3日的五一黃金周將有60萬旅客訪港，約恢復至疫情前60%，自由行占8成。

文匯報報導，該活動亦是康文署「香港流行文化節2023」節目之一，以嶄新編曲及霹靂舞等元素，全新演繹四位已故巨星李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強的名作，吸引大批市民及旅客圍觀，甚至加入巡遊隊伍，約500人參與。

星光大道昨日起亦舉行巨星展覽，展示四位巨星的經典造型，闡述他們成名的不平凡故事，並設有二維碼供市民及旅客掃描，重溫巨星的歌影視精選名作。

霹靂舞巡遊暨巨星展覽「星光聲·影夢」23日在尖沙咀星光大道舉行，吸引大批港人、遊...
霹靂舞巡遊暨巨星展覽「星光聲·影夢」23日在尖沙咀星光大道舉行，吸引大批港人、遊客。圖為李小龍銅像。（中新社）

適逢霹靂舞（Breaking）將首度列入杭州亞運及巴黎奧運的比賽項目，多位霹靂舞港隊代表昨日獲邀到場獻技，揭開巡遊序幕。巡遊活動於星光大道李小龍銅像旁開始，路經梅艷芳銅像，以金像獎女神銅像為終點。協辦的四個歌影迷會「李小龍會」、「芳心薈」、「That's Leslie·榮の聯盟」及「為你喝采陳百強歌迷會」成員亦參與其中。

巡遊隊伍路經四區，各區均設有展覽板，並在地面貼上印有四位巨星的經典金句或歌詞的貼紙，並以街頭藝術風格設計，更播放由音樂人MC仁的DJ音樂製作團隊重編的相關金曲，並注入霹靂舞、街舞新元素，為巡遊「聲音導航」，讓整個巡遊「聲影」俱備，把四位巨星為香港流行文化留下的不朽經典重新呈現。

參與巡遊的歌影迷會成員亦悉心打扮，復刻巨星的經典造型，讓整個巡遊「聲影」俱備。

星光大道管理有限公司高級總監董沛銓表示，星光大道作為宣揚香港電影文化的地標，一直以創新思維推廣香港流行文化，尤其今年分別是李小龍、陳百強、張國榮及梅艷芳離世50周年、30周年及20周年，故巡遊注入霹靂舞、街舞等新元素，「全新演繹經典向他們致敬，同時邀請年輕人參與其中，鼓勵他們努力追夢，如四位巨星般創造自己的傳奇。」

星光大道 香港 李小龍

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