「恢復供電」獎金回饋市民？ 港燈：言之尚早

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港島多區19日凌晨停電48分鐘，疑因港燈誤把供電系統內沒有紀錄的電纜通電所致。按香港 現有《管制計畫協議》賞罰機制，港燈因65分鐘內恢復供電，可賺取額外0.015%准許利潤 ，按去年盈利推算約554萬元（港幣，下同，約70.5萬美元）。

明報報導，目前中電及港燈在《協議》均設賞罰機制，環境及生態局昨晚表示，兩電於2019至2021年的3年內，因賞罰機制共獲獎勵逾2.6億元，其中恢復供電表現方面獲7860萬元，當中港燈獲2500萬元，中電獲5360萬元。環境及生態局長謝展寰昨認同機制不適當，已向港燈建議因今次事件將獎金悉數回饋市民。

港燈回應稱，機制下賞罰須按港燈全年整體表現評定，並非以單一事件計算，現在只是4月，難預測可否取得年度獎賞，形容要評論今年獎賞金額「言之尚早」，但樂意配合港府檢討機制。

工聯會立法會議員陸頌雄說，協議生效多年，即兩電一直有在恢復供電表現下賺取利潤，港府應早悉漏洞，惟因過去社會未關注兩電表現，致部門未有處理，盼港府今次可表現強硬立場。

陸頌雄批評港燈認為要待年底結算才可作準，是「人不要臉，天下無敵」，沒盡丁點企業社會責任。