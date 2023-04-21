香港啤酒智能生產 每小時可製3000罐 產量飆6倍

香港示意圖。(圖：shutterstock)

創新科技署轄下的「再工業化資助計畫」，早前批准香港 啤酒公司全新智能生產線項目，並成為最早一批落地的項目之一。該項目獲資助約250萬港元，項目總花費近800萬，對廠房內釀造機器、氣閥開關、監測系統等都進行了升級，所生產的啤酒計畫將供應本地及粵港澳大灣區 、亞洲市場。

大公報報導，時任創新科技署署長潘婷婷提到，隨着復常企業重振信心，計畫對行業亦無限制，希望能吸引各行業更多高質素的「香港製造」品牌、海外企業申請計畫，增加製造業在香港的份額。

香港啤酒公司釀酒師杜景琛介紹，廠房約4000呎，全新智能生產線將舊有的釀造儀器替換為體積更小的自動化機器，增加了放置新機器的空間，使得可以加入啤酒包裝環節。

另外，以往需要靠人工隨時觀察釀造過程、開關氣閥，現時氣閥開關升級為氣壓開關，釀酒師只需要透過中央數據收集的軟件即可實時在電腦、手機 上監測釀造過程中的精細數據，如有問題更可以及時追蹤到相應環節並進行調整、優化。整個釀造過程減少了20%對原材料的消耗，釀造容量增加到原來的三倍，產量最高可增加至原來的六倍，即最快一小時可以製造出2600瓶樽裝啤酒，而罐裝啤酒可達至3000瓶。

「再工業化資助計畫」資助生產商在港設立智能生產線，涉及生物科技、食品製造及加工、紡織及製衣、建造、印刷、醫療器材、納米纖維材料、衞星製造、電子、器材配件、健康產品和中藥等行業。