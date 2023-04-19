我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

港TVB big big channel5月2日停運 藝人直播曾惹議

香港新聞組／香港19日電
香港電視廣播（0511.HK、TVB）旗下「大台網」big big channel，將在5月2日起停運。（網頁截圖）
香港電視廣播（0511.HK、TVB）旗下「大台網」big big channel，將在5月2日起停運。（網頁截圖）

香港電視廣播（0511.HK、TVB）旗下「大台網」big big channel將停運。big big channel網站公告18日示，網站將於2023年5月2日停止服務，感謝大家多年支持，亦呼籲觀眾日後可瀏覽「TVB.COM網站」，以繼續觀看其他精彩內容。

文匯報報導，TVB回應指出，此舉為集團成本與資源管理優化策略的一部分，針對未達預期經濟效益的業務進行調整。同時，big big channel的現有資源將與其他TVB現行平台進行整合，以降低營運成本並強化綜合競爭力。電視廣播昨收報8.03元，升2.8%。

TVB發言人指，TVB現時的跨平台影視娛樂業務發展已步入「新的軌跡」，而big big channel作為「歷史遺留下來的業務已經看不到可進一步發展的前景」，故決定終止服務。根據官網介紹，big big channel是集傳統電視、手機應用程式、社交平台於一身的多媒體，在2017年成立，由藝人、中日韓及中國台灣網絡紅人透過直播及拍攝影片，為觀眾帶來全新體驗。成為登記用戶後，可免費欣賞影片，直播時可留言與藝人及達人互動，期間亦可付費送上各種禮物，表達對藝人的支持。

剛開始時不少藝人在平台上做直播，藝人游莨維曾在老婆入產房生仔時做直播，以及余德丞踢波昏迷被送入醫院後，big big channel派員於急症室門口做直播，引發網民熱議。在2018年6月，通訊事務管理局以TVB安排電視節目為big big channel間接宣傳，違反《電視節目守則》，作出30萬元罰款及嚴重警告。

big big channel隨後亦於2018年開辦網上購物平台「big big shop」，主打直播帶貨，及至去年9月與「士多」及「鄰住買」串聯融合，目的是要加快發展步伐，迎合市場需求。據TVB 2018年業績指，當時大台網「big big channel」虧損擴闊，虧蝕達1,943萬元，公司指是由於新社交媒體平台及網上商店平台，所需的前期資本投資及營運開支所致。

投資 手機 香港

上一則

中大手術機械人效果好 研發者：短期內與內地合作

下一則

上海出現「咖啡泡飯」「醬油拿鐵」網喊：救救咖啡

延伸閱讀

鄭秀文10度入圍終封后 古天樂「激動大哭」原因曝光

鄭秀文10度入圍終封后 古天樂「激動大哭」原因曝光
鍾麗緹直播暴哭「美有何用」遭疑婚變 小12歲老公急澄清

鍾麗緹直播暴哭「美有何用」遭疑婚變 小12歲老公急澄清
中國直播電商主播 薪資腰斬 AI虛擬主播成最大威脅

中國直播電商主播 薪資腰斬 AI虛擬主播成最大威脅
汪小菲祕會「拿督千金」 貼肩回酒店 女方：他說他單身

汪小菲祕會「拿督千金」 貼肩回酒店 女方：他說他單身

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」