港TVB big big channel5月2日停運 藝人直播曾惹議

香港電視廣播（0511.HK、TVB）旗下「大台網」big big channel，將在5月2日起停運。（網頁截圖）

香港 電視廣播（0511.HK、TVB）旗下「大台網」big big channel將停運。big big channel網站公告18日示，網站將於2023年5月2日停止服務，感謝大家多年支持，亦呼籲觀眾日後可瀏覽「TVB.COM網站」，以繼續觀看其他精彩內容。

文匯報報導，TVB回應指出，此舉為集團成本與資源管理優化策略的一部分，針對未達預期經濟效益的業務進行調整。同時，big big channel的現有資源將與其他TVB現行平台進行整合，以降低營運成本並強化綜合競爭力。電視廣播昨收報8.03元，升2.8%。

TVB發言人指，TVB現時的跨平台影視娛樂業務發展已步入「新的軌跡」，而big big channel作為「歷史遺留下來的業務已經看不到可進一步發展的前景」，故決定終止服務。根據官網介紹，big big channel是集傳統電視、手機 應用程式、社交平台於一身的多媒體，在2017年成立，由藝人、中日韓及中國台灣網絡紅人透過直播及拍攝影片，為觀眾帶來全新體驗。成為登記用戶後，可免費欣賞影片，直播時可留言與藝人及達人互動，期間亦可付費送上各種禮物，表達對藝人的支持。

剛開始時不少藝人在平台上做直播，藝人游莨維曾在老婆入產房生仔時做直播，以及余德丞踢波昏迷被送入醫院後，big big channel派員於急症室門口做直播，引發網民熱議。在2018年6月，通訊事務管理局以TVB安排電視節目為big big channel間接宣傳，違反《電視節目守則》，作出30萬元罰款及嚴重警告。

big big channel隨後亦於2018年開辦網上購物平台「big big shop」，主打直播帶貨，及至去年9月與「士多」及「鄰住買」串聯融合，目的是要加快發展步伐，迎合市場需求。據TVB 2018年業績指，當時大台網「big big channel」虧損擴闊，虧蝕達1,943萬元，公司指是由於新社交媒體平台及網上商店平台，所需的前期資本投資 及營運開支所致。