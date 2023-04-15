我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

持「嶺南通·八達通」 香港內地327城一卡暢行

香港新聞組／香港15日電
「嶺南通．八達通」全國交通一卡通聯名卡在廣州正式發布，僅需持該聯名卡便可在香港與內地327個城市搭乘公交巴士、地鐵。（取材自八達通官網）
「嶺南通．八達通」全國交通一卡通聯名卡在廣州正式發布，僅需持該聯名卡便可在香港與內地327個城市搭乘公交巴士、地鐵。（取材自八達通官網）

香港及內地超300個城市搭乘公交巴士、地鐵實現「一卡自由行」，自14日起，「嶺南通．八達通」全國交通一卡通聯名卡在廣州正式發布，市民遊客僅需持該聯名卡便可在香港與內地327個城市搭乘公交巴士、地鐵，往來香港與內地只需一張卡。

文匯報報導，2023羊城通開發者大會暨「數字廣州」產業發展論壇14日在廣州舉行，廣州羊城通有限公司、廣東嶺南通股份有限公司與八達通卡有限公司聯合發布「嶺南通·八達通」全國交通一卡通聯名卡，每張卡均內置香港八達通及內地公交、地鐵互聯互通的功能。

「嶺南通．八達通」是指嶺南通公司與八達通公司在2012年合作發行的「雙電子錢包」跨境卡，卡內人民幣錢包和港幣錢包相互獨立，可分別在廣東省嶺南通應用場景和香港地區應用場景使用，便利粵港兩地居民的出行與生活。

在「嶺南通．八達通」全國交通一卡通聯名卡上，印有兩條緊密相扣的色環。廣東嶺南通股份有限公司副總經理楊曉麗表示：「其中橙黃色代表香港八達通，藍綠色代表廣東嶺南通，寓意着粵港兩地相互交融，共同發展。」

此次發布的聯名卡，加入了內地「全國交通一卡通」互聯互通的網絡，每張卡均內置八達通及全國交通一卡通互聯互通的功能，卡片採用「單芯片雙電子錢包」的模式。據介紹，聯名卡內設有2個獨立的電子錢包，一個是全國交通一卡通互聯互通人民幣錢包，另一個是八達通港幣錢包，兩個錢包互相獨立充值使用。

據介紹，遊客只需持該聯名卡，就可在內地327個「交通聯合」城市以及香港搭乘公交巴士、地鐵，具體城市可通過「交通聯合官方服務號」微信公眾號查詢，包括廣州、北京、上海等，目前深圳地鐵暫不支持。

●購卡渠道

◆目前該聯名卡限量首發價格為70元人民幣（卡內不包含餘額），可在「嶺南通文化產品」淘寶店、「嶺南精選+」微信小程式及「羊城通×穗康生活」微信小程式線上購買。

●如何充值

◆人民幣錢包：可通過廣東省內「嶺南通」標誌的充值點充值或通過手機NFC功能貼卡在線充值（可通過灣區智慧通微信小程式、嶺南通APP-IOS版、羊城通×穗康生活微信小程式、羊城通App）。

◆港幣錢包：可通過香港境內的線下八達通充值點現金充值，包括公共交通設施、零售商戶如7-11等；線上可通過八達通App進行手機NFC貼卡支付充值。

香港 地鐵 微信

上一則

六安動物園滄桑 86歲爺守著牠們30年

下一則

夏寶龍：中央支持完善特區司法制度 包括完成23條立法

延伸閱讀

離職的比錄取多 港醫管局招聘醫生 不再硬性要求懂粵語

離職的比錄取多 港醫管局招聘醫生 不再硬性要求懂粵語
大華府銀線地鐵駕駛 開啟自駕吃飯肇事

大華府銀線地鐵駕駛 開啟自駕吃飯肇事
香港校友會聯會加州獎學金 5月9日申請截止

香港校友會聯會加州獎學金 5月9日申請截止
內地客增值遊 赴港開戶與日俱增

內地客增值遊 赴港開戶與日俱增

熱門新聞

成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20

超人氣

更多 >
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救