持「嶺南通·八達通」 香港內地327城一卡暢行

「嶺南通．八達通」全國交通一卡通聯名卡在廣州正式發布，僅需持該聯名卡便可在香港與內地327個城市搭乘公交巴士、地鐵。（取材自八達通官網）

香港 及內地超300個城市搭乘公交巴士、地鐵 實現「一卡自由行」，自14日起，「嶺南通．八達通」全國交通一卡通聯名卡在廣州正式發布，市民遊客僅需持該聯名卡便可在香港與內地327個城市搭乘公交巴士、地鐵，往來香港與內地只需一張卡。

文匯報報導，2023羊城通開發者大會暨「數字廣州」產業發展論壇14日在廣州舉行，廣州羊城通有限公司、廣東嶺南通股份有限公司與八達通卡有限公司聯合發布「嶺南通·八達通」全國交通一卡通聯名卡，每張卡均內置香港八達通及內地公交、地鐵互聯互通的功能。

「嶺南通．八達通」是指嶺南通公司與八達通公司在2012年合作發行的「雙電子錢包」跨境卡，卡內人民幣錢包和港幣錢包相互獨立，可分別在廣東省嶺南通應用場景和香港地區應用場景使用，便利粵港兩地居民的出行與生活。

在「嶺南通．八達通」全國交通一卡通聯名卡上，印有兩條緊密相扣的色環。廣東嶺南通股份有限公司副總經理楊曉麗表示：「其中橙黃色代表香港八達通，藍綠色代表廣東嶺南通，寓意着粵港兩地相互交融，共同發展。」

此次發布的聯名卡，加入了內地「全國交通一卡通」互聯互通的網絡，每張卡均內置八達通及全國交通一卡通互聯互通的功能，卡片採用「單芯片雙電子錢包」的模式。據介紹，聯名卡內設有2個獨立的電子錢包，一個是全國交通一卡通互聯互通人民幣錢包，另一個是八達通港幣錢包，兩個錢包互相獨立充值使用。

據介紹，遊客只需持該聯名卡，就可在內地327個「交通聯合」城市以及香港搭乘公交巴士、地鐵，具體城市可通過「交通聯合官方服務號」微信 公眾號查詢，包括廣州、北京、上海等，目前深圳地鐵暫不支持。

●購卡渠道

◆目前該聯名卡限量首發價格為70元人民幣（卡內不包含餘額），可在「嶺南通文化產品」淘寶店、「嶺南精選+」微信小程式及「羊城通×穗康生活」微信小程式線上購買。

●如何充值

◆人民幣錢包：可通過廣東省內「嶺南通」標誌的充值點充值或通過手機NFC功能貼卡在線充值（可通過灣區智慧通微信小程式、嶺南通APP-IOS版、羊城通×穗康生活微信小程式、羊城通App）。

◆港幣錢包：可通過香港境內的線下八達通充值點現金充值，包括公共交通設施、零售商戶如7-11等；線上可通過八達通App進行手機NFC貼卡支付充值。