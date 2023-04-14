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港冰球領隊：未來電郵附國歌檔案 提醒賽會勿上網搜

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港女子冰球隊日前在羅馬尼亞舉行的世界女子冰球錦標賽第三級別A組賽事，歷史性奪得冠軍。根據冰協發放的片段，在頒獎禮上港隊獲頒發金牌時，大會播出正確國歌。

香港電台報導，領隊關婉儀日前表示，賽事期間有每日檢查國歌，在今次女子世錦賽檢查國歌時仍然發現有錯，在經過核對後方避免錯誤，形容是直至整首國歌在頒獎禮播放完畢，她才鬆一口氣，又說香港冰球隊絕對尊重國家，以及盡力維護國家安全。

香港冰上曲棍球代表隊領隊關婉儀說，相信下星期可以如期向港協提交世錦賽播國歌出錯事件的報告，重申會將事件的過程，包括遇到的困難呈報。

關婉儀提到，到外地出賽時，要核實有關工作人員播放正確國歌所遇到的困難，包括世錦賽的場館面積很大，很難找到工作人員，部分歐洲賽的工作人員未必能用英語溝通等，比賽時間亦往往很緊迫。她舉例早前男子隊的賽事，抵達舉行比賽的國家至出賽當天只有一日。

她表示，經過今次事件，自己學習到未來如何做得更好，除了跟隨港協指引之外，亦可在隊伍出發前，先聯絡主辦方不要上網搜尋國歌播放，並在電郵附上國歌檔案，到比賽前再核實。

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