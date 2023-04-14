港冰球領隊：未來電郵附國歌檔案 提醒賽會勿上網搜

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 女子冰球隊日前在羅馬尼亞舉行的世界女子冰球錦標賽第三級別A組賽事，歷史性奪得冠軍。根據冰協發放的片段，在頒獎禮上港隊獲頒發金牌時，大會播出正確國歌。

香港電台報導，領隊關婉儀日前表示，賽事期間有每日檢查國歌，在今次女子世錦賽檢查國歌時仍然發現有錯，在經過核對後方避免錯誤，形容是直至整首國歌在頒獎禮播放完畢，她才鬆一口氣，又說香港冰球隊絕對尊重國家，以及盡力維護國家安全。

香港冰上曲棍球代表隊領隊關婉儀說，相信下星期可以如期向港協提交世錦賽播國歌出錯事件的報告，重申會將事件的過程，包括遇到的困難呈報。

關婉儀提到，到外地出賽時，要核實有關工作人員播放正確國歌所遇到的困難，包括世錦賽的場館面積很大，很難找到工作人員，部分歐洲賽的工作人員未必能用英語溝通等，比賽時間亦往往很緊迫。她舉例早前男子隊的賽事，抵達舉行比賽的國家至出賽當天只有一日。

她表示，經過今次事件，自己學習到未來如何做得更好，除了跟隨港協指引之外，亦可在隊伍出發前，先聯絡主辦方不要上網搜尋國歌播放，並在電郵附上國歌檔案，到比賽前再核實。