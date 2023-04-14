考察香港 夏寶龍：防外部勢力干預 李家超：港府受肯定
中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍昨早抵港展開為期6天考察行程，下午到港府總部與特首李家超及行政會議成員會面。消息指夏寶龍讚揚港府工作，並重申維護國家安全仍屬首要，又指美英對香港不懷好意，須小心外部勢力干預。
綜合香港01、文匯報等港媒報導，李家超晚上總結會面情況時指，夏寶龍對港府團隊的工作表示肯定，未來幾日的行程相當緊密。
消息指，有行會成員則指雙方談及國家安全問題及如何推展國安教育，夏寶龍強調港人要認清形勢，始於是祖國對香港好，要背靠祖國才會有發展，並呼籲行會成員支持特首李家超施政。據悉，夏寶龍亦鼓勵與會者明天到港府總部觀看一齣有關國家安全的電影。
夏寶龍昨早離開機場後到金鐘外交部駐港特派員公署，與李家超午膳。午後夏寶龍到港府總部會見李家超及行政會議成員，晚上7時後，多名戴著口罩的官員陸續離開，並無對記者發表任何言論。
李家超則指，上午與夏寶龍見面時，向對方表示感謝及歡迎，並匯報了香港整體情況。下午行政會議成員座談會，雙方有好好交流，之後亦與特區主要官員舉行座談，特首、司局長及常任祕書長出席。
李家超會後會見傳媒時表示，夏寶龍主任今次赴港考察別具意義，並談到自己的四點體會：一是中共二十大報告以大篇幅講述香港在「一國兩制」下整體未來發展的方向，是推動香港開啟由治及興新局面的行動指南，夏寶龍主任在二十大和今年全國兩會勝利舉行之後赴港考察有特別意義；二是充分顯示中央對香港的關心和重視；三是對港府過去9個多月來的工作和施政表示充分肯定；四是充分顯示中央支持香港維護國家安全的堅定立場。
被問到有否談到《基本法》23條立法，李家超說談話內容不便公開，而夏寶龍的行程亦是考察團的事務，他不便公開，但會參與部分工作。李家超亦提到雙方對港府工作有深入交流，當中的意見會列入港府工作之中。
有行政會議成員表示，與夏寶龍的會面長約一個半小時。行會成員林健鋒則指，夏寶龍在會面期間仔細聆聽大家的意見，令人感受到夏寶龍對香港的關切和愛護，及在「一國兩制」下，中央是香港的最大後盾。他形容夏寶龍此行帶來了中央對香港的關心，亦證明了中央對香港維護國家安全的重視和堅定支持。
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