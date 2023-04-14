考察香港 夏寶龍：防外部勢力干預 李家超：港府受肯定

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍13日赴港，準備進行6天考察，他在香港特區政府總部與官員、議員會面；圖為夏寶龍（左一）在政府總部向媒體揮手。（中新社）

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍昨早抵港展開為期6天考察行程，下午到港府總部與特首李家超及行政會議成員會面。消息指夏寶龍讚揚港府工作，並重申維護國家安全仍屬首要，又指美英對香港 不懷好意，須小心外部勢力干預。

綜合香港01、文匯報等港媒報導，李家超晚上總結會面情況時指，夏寶龍對港府團隊的工作表示肯定，未來幾日的行程相當緊密。

消息指，有行會成員則指雙方談及國家安全問題及如何推展國安教育，夏寶龍強調港人要認清形勢，始於是祖國對香港好，要背靠祖國才會有發展，並呼籲行會成員支持特首李家超施政。據悉，夏寶龍亦鼓勵與會者明天到港府總部觀看一齣有關國家安全的電影。

夏寶龍昨早離開機場後到金鐘外交部駐港特派員公署，與李家超午膳。午後夏寶龍到港府總部會見李家超及行政會議成員，晚上7時後，多名戴著口罩的官員陸續離開，並無對記者發表任何言論。

李家超則指，上午與夏寶龍見面時，向對方表示感謝及歡迎，並匯報了香港整體情況。下午行政會議成員座談會，雙方有好好交流，之後亦與特區主要官員舉行座談，特首、司局長及常任祕書長出席。

李家超會後會見傳媒時表示，夏寶龍主任今次赴港考察別具意義，並談到自己的四點體會：一是中共二十大 報告以大篇幅講述香港在「一國兩制」下整體未來發展的方向，是推動香港開啟由治及興新局面的行動指南，夏寶龍主任在二十大和今年全國兩會 勝利舉行之後赴港考察有特別意義；二是充分顯示中央對香港的關心和重視；三是對港府過去9個多月來的工作和施政表示充分肯定；四是充分顯示中央支持香港維護國家安全的堅定立場。

被問到有否談到《基本法》23條立法，李家超說談話內容不便公開，而夏寶龍的行程亦是考察團的事務，他不便公開，但會參與部分工作。李家超亦提到雙方對港府工作有深入交流，當中的意見會列入港府工作之中。

有行政會議成員表示，與夏寶龍的會面長約一個半小時。行會成員林健鋒則指，夏寶龍在會面期間仔細聆聽大家的意見，令人感受到夏寶龍對香港的關切和愛護，及在「一國兩制」下，中央是香港的最大後盾。他形容夏寶龍此行帶來了中央對香港的關心，亦證明了中央對香港維護國家安全的重視和堅定支持。