港女冰凱旋 領隊關婉儀：播錯國歌應罰管理層

香港 女子冰球隊在羅馬尼亞世錦賽勇第三級別A組冠軍，昨日凱旋返港，領隊關婉儀回應播錯歌事件，表示如果要懲處，「應由冰協管理層負責，不要影響運動員 」。

綜合香港01、明報報導，男子冰球隊2月底於波斯尼亞作賽，主辦方賽後播國歌出錯，港協就事件啟動暫停冰協會員資格程序，並要求冰協最遲5月4日作全面書面解釋及提出企業管治改善方案。冰協主席簡揚傑昨日主動回應稱，事件是時候「降溫」，並說「做錯事受罰是應該」。他又指，相關事件對全港運動員均有影響，稱「播國歌前運動員忐忑不安，播出國歌後才放下心頭大石」。

關婉儀則表示，若事件中冰協有不足，應由管理層負責，「千千萬萬唔好影響到運動員」，又期望冰協可交出一份令政府及港協滿意的報告。她說，今年已參加三項世錦賽，是多年領隊經驗中，「最艱辛、最辛苦」，又哽咽地指代表隊成員在新冦疫情 下，無被打敗，繼續努力訓練。她又說，「倘若冰協有甚麼的不是，都會管理層自己負責，千萬不要影響到所有運動員。」

隊長李雅婷接觸冰球逾20年，她表示對贏得小組冠軍感到開心，港隊一直很努力訓練，大家也很專注想贏金牌，另一位球員陳沛穎則說，作為運動員，無考慮到這些「動力」，她續說疫情三年港隊一直未能外出比賽，今次再出賽運動員都只是想做好運動員本分。她認為國歌事件雖然令冰球隊獲得更多關注，但認為不應該「抹煞」隊員長期努力後獲得的好成績。

主辦方國際冰球總會及國際冰球聯合會，亦分別承認犯錯致歉，並確認港隊沒有不當行為。不過，負責籌組港隊出賽的港協暨奧委會，予頭直指冰協「管理層管治有問題」，並提出暫停會員資格程序，要求冰協5月4日前提交書面解釋。