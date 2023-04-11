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「富二代」出身 吳耀漢缺家庭溫暖 傳身家過億

香港新聞組／香港11日電
吳耀漢與兒子吳嘉龍。（取材自微博）
吳耀漢與兒子吳嘉龍。（取材自微博）

出身於富有大家庭的吳耀漢，爸爸吳海霖是九龍巴士及九龍殯儀舘的創辦人之一，吳耀漢是二房中最年幼的孩子，不過在7歲時生母去世，由大媽負責照顧，他曾表示「大媽根本不疼我，對我非常冷漠。」15歲時更被送到英國的寄宿學校。

綜合大公報等港媒報導，他說，一個人離開香港到陌生環境真的很孤獨，周圍的人和事物都是挑戰，從小就沒有家庭的溫暖。在留學期間，吳耀漢遇上第一任外籍太太。當時吳耀漢不理父親的反對下，堅持與第一任太太結婚，結果遭到父親「斷糧」不再經濟支持。

吳耀漢曾在訪問上表示，當時擇選為了愛情而放棄麵包，只能夠自力更生。但婚後才發現跟太太並非真愛，半年後就離婚。可惜吳耀漢醒覺的時候，爸爸已離世，當時窮到連機票都買不起，最終未能返港送父親一程。

其後吳耀漢演出BBC劇集遇到現任太太Susan，方知何為真愛，兩人在1965年結婚，婚後育有三女一子。三子吳嘉龍隨父親加入娛樂圈發展。夫妻倆在1970年決定返港生活，當時在太子道西經營髮型屋「蘇珊髮型屋」，Susan本身是英國著名髮型師沙宣第一代入室弟子，當時有不少名人光顧，更是李小龍御用髮型師，金燕玲亦是常客，吳耀漢因透過金燕玲的關係認識周梁淑怡而加入TVB。

往後的日子，吳耀漢的星途發展暢順，《福星》電影系列更加令吳耀漢登上高峰，有傳80年代片酬已達100萬（港幣，下同，約12.7萬美元），已有身家過億：「當年清水灣、西貢別墅約100萬，我拍一部戲買一棟，租給飛機師。」他更稱試過同一時間擁有兩架勞斯萊斯。吳耀漢與太太相愛超過半世紀，讓世人感受「執子之手，與子偕老」

雖然近年吳耀漢身體出現各種毛病，但幸好有太太在身邊，而且生性樂觀的吳耀漢指這些事「無可避免」，慶幸生活在這時代，有足夠發達的技術去治療各種疾病，可是他最終不敵病魔。

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