港旅巴分段落客 團餐人龍縮短

土瓜灣其中一間專營「團餐」的酒樓，旅行團擠擁情況已見改善。（圖：旅監局提供）

內地旅行團重臨香港 ，個別地區如土瓜灣等人流上升，在新措施下，行人路上等進入酒樓的人潮有所減少。

文匯報報導，午膳時間，內地旅行團造成土瓜灣等熱門景區的道路擠塞，香港特區政府各相關部門迅速推出措施改善情況，旅監局亦與餐飲業及旅行社達成共識，包括旅行團用餐採用預約制、規定每團用膳時間至少30分鐘，以及餐廳要派員執行人流管理措施。有關要求最遲30日落實，但29日已採取了部分措施，未到中午已有多輛旅遊巴在區內食肆附近停泊，警方到場維持秩序，勸喻旅遊巴落客後盡快駛走，避免阻塞道路。

旅監局29日派員到土瓜灣兩間專營旅行團「團餐」的酒樓巡視，未到中午已陸續有旅遊巴在酒樓外落客，一團團的旅客被安排在鐵馬內排隊。

身兼西九龍總區指揮官的警務處助理處長陶輝29日到場視察情況，在場的警員維持秩序，未到預約用膳時間的旅遊巴，警員不讓他們停車，要在附近兜圈，夠鐘才落客，防止大量人潮聚集。旅遊巴落客後亦不可停留，必須盡快駛離。

酒樓派職員在門外維持秩序，協助旅客排隊入場。由於酒樓只接受已預約的旅行團，加上旅遊巴分段落客，故行人路上等入場用膳的旅客人數有所減少，但旅客用膳後的疏導問題仍有待改善，不少旅客用餐後在街上等旅遊巴折返，令人潮回升。

在實施新安排後，旅客用膳時間由僅5分鐘至15分鐘，增至不少於30分鐘，有旅客表示滿意新安排，有旅客則讚賞香港的管理細緻。其中，旅客敖先生用膳後在街上等旅巴到場接走，「我還再多等一陣，來到香港很開心，我先出來，要等大家，要有集體概念，只要聽指揮，它（旅遊巴）停在哪裡，我們就跟到哪裡。」

在新安排下，有旅客要橫過馬路到附近另一個位置上車，「每個地方都有自己的規則，來到這裡遵守這裡（香港）的規則就可以了，這裡的街道較為整潔，也比較安全。」

來自昆明的鄭先生參加6天港澳遊，團費4000多元人民幣（約580美元）。他說，29日的團餐有八餸一湯，膳食尚算滿意，他有30分鐘用膳，時間尚算充裕，故認同新安排，「不應該長期佔用酒樓座位，影響其他團的人用膳。」

旅監局行政總裁方安妮接受傳媒查詢時表示，區內兩間提供「團餐」的酒樓29日已試行新安排，其中一間的人流管控有改善，另一間就因為樓面人手不足，轉枱需時較長，導致團友排隊等候入席的時間較長，該酒樓已承諾30日會減少預約，改善情況。

她表示，聘請保安員協助疏導人流是酒樓自願提出的建議，所有持份者都努力處理街道聚集問題，不希望現階段探討處分，「但如果有酒樓只顧做生意，採取不合作態度，監管局亦有行政措施處理。」

參與日前旅監局與業界會議的九龍城區議員潘國華29日接受電台訪問時透露，接待內地團的食肆已承諾，會聘請保安員協助維持秩序，期望五一黃金周前落實優化措施。過往，區議會及當區民政事務處有在區內聘請「旅遊大使」協助維持秩序，據他了解，新一批「旅遊大使」會在下月到任。

另外，香港旅遊業議會主席、旅監局業界成員徐王美倫在電台訪問中表示，不認同內地低價團是「殺雞取卵」，指不同收費旅行團豐儉由人，最重要是旅客清楚行程，知道團餐安排。

她強調，至今未聽聞有強迫旅客購物等情況，過往接平價團主要收入來自購物回佣，但疫情 後旅遊業生態轉變，導遊日薪增至800港元（約101美元）至1500港元（約191美元），「接待內地團利潤 微薄，不贊成限制團的數量，而目前內地團數目只及疫情前一半，業界有能力應付。」