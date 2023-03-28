大嶼山百年寺廟紫竹林庵 逾10萬香油錢遭竊

香港示意圖。(圖：shutterstock)

擁有百年歷史的大嶼山紫竹林庵，前日遭盜賊偷去逾10萬元香油錢。82歲女住持定滿法師指，該些錢是善信的香油錢及捐款，擬作支付滅蟲公司治白蟻及維修庵堂水電之用，惟全遭賊人盜去。她無奈地說：「我𠵱家無得整白蟻㗎啦，佢偷晒我啲錢，無得整白蟻㗎啦。」

文匯報報導，據旅發局網站資料指，位於大嶼山羌山道靈隱寺附近的紫竹林庵建於1918年，有資料指庵堂由發心比丘尼及法慧比丘尼重建為多幢兩層高樓宇。現時居住女住持定滿法師，是大澳人，俗名蘇定滿，10歲出家，18歲在寶蓮寺受戒，法號釋樂道。

3月26日下午2時許，定滿法師鎖好大門前往大澳求醫，至晚上約9時返回時，發現其飼養的兩隻唐狗，一隻倒臥路旁死去，另一隻不知所終。及後再發現2樓平台的鐵門被打開，房間窗框遭撬開，單位內有搜掠痕跡，一片凌亂，相信被爆竊，連忙報警。警員到場調查，相信賊人爬上平台並撬開房間的窗框潛入搜掠，點算後相信有逾10萬元被盜。

法師表示，由於庵堂的電力出問題，餅乾罐內的19500元原用作維修電線的費用，袈裟袋內的5萬元則是打算支付治白蟻的費用。