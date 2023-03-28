認轉載「羊村」煽獨 香港中大生判囚五個月

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 中文大學前學生會成員王浩鏘，去年底在其臉書 個人帳戶轉載煽動刊物「羊村繪本系列」，又宣揚「港獨」、煽動市民抵制港府防疫政策，今年初被捕及被起訴，他昨日在西九龍裁判法院承認一項「作出具煽動意圖的作為罪」，判囚5個月。

綜合文匯報、明報報導，中大前學生會成員王浩鏘去年在社交平台轉載「羊村繪本系列」的下載網址，並發帖評論內地發生的「白紙運動」，指港人要趁機上街抗爭，被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」。他昨於西九龍裁判法院承認控罪，判囚5個月。

主任裁判官羅德泉表示，社會亂象已沉寂一段時間，被告以「白紙示威」的圖片借題發揮，旨在引起別人回應；如果說被告的行為猶如「埋下計時炸彈」，並非危言聳聽。

現年24歲的王浩鏘，承認於2022年8月28日至2023年1月5日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在LIHKG和臉書發布、提供或持續提供陳述、相片或圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或港府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；或慫使他人不守法或不服從合法命令。

辯方昨求情指，王浩鏘以一級榮譽完成學士課程，曾獲「院長榮 譽錄」嘉許，大學成續優異；被告只是在網上發洩想法的普通人，對社會影響力不大，涉案帖文亦沒有引發暴力事件。羅官判刑指，被告在社交平台發帖，旨在造成「一唱一和」的迴響，他必然心知肚明，其帖文的對象是「志合道合」者，對沉默的閱讀者的影響力，不亞於直接回應帖文者；口號和暴力息息相關，被告是有計畫發布信息，但接納本案情節不屬最嚴重的一類，故判囚5個月。