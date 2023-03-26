香港疫後首場遊行 參與者須戴頸牌識別 「史上最嚴」

香港將軍澳都會駅業主委員會26日將舉辦一場反對政府填海的集會遊行。(取材自臉書)

香港 將軍澳都會駅業主委員會今天舉辦一場反對港府填海的集會遊行 ，已獲警方發出不反對通知書，可望成為香港疫情 後第一場成功舉辦的遊行。申請人形容，這場遊行限制「史上最嚴」。

綜合香港01等港媒報導，香港警方要求遊行參加者須佩戴印有獨立編號的掛頸卡牌，人數上限為100；還要求參加者須遵守「禁蒙面法」的規定，不能佩戴口罩。

遊行申請人之一、將軍澳民生關注組召集人陳展浚形容，這次遊行限制可謂「史上最harsh（嚴厲）」，透露自己於3月7日提交申請，前後交過兩份表，與警方開會不少於7次。

陳展浚表示，按原先計畫希望申請300人遊行，最終減至100人。他說，會優先向業委會成員、業主立案法團及地區人士派發掛頸卡片，之後會預留一定數量給最受影響屋苑屋民。

陳展浚並表示，相信參與人數較為踴躍，故已制定相關安排，大會會即時解散未獲掛頸卡片的人士，並勸籲他們離開以免觸犯法例；另會安排有經驗的糾察秩序，沿途會「拉繩」隔開遊行人士及公眾人士。

他說，如果要繼續舉辦遊行，只能配合警方要求，但希望日後可以放寬限制。

港警則稱，在接獲主辦方舉辦活動的通知後，會就活動的目的、性質、參與人數、過往經驗及最新形勢等因素，作全面的風險評估，並採取相應措施處理有關公眾活動。

香港婦女勞工協會原擬3月5日舉行爭取婦女權益遊行，獲警方發出不反對通知書，原本可望成為香港疫情後第一場遊行，但在遊行前一晚突然宣布取消。

女工會事後表示，因為警方多次約見，已竭力作出修訂建議，但結果都不能如願舉行，支持該會的團體與市民都遭到壓力與警告，令女工會感到憤怒及洩氣。