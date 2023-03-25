香港小學、屋苑郊遊 5車連環撞93人傷

香港將軍澳道24日發生5車相撞車禍，大批傷者事後按傷勢分流，席地而坐接受包紮，當中很多是小學生和長者。（美聯社）

香港 一條隧道口昨午發生五車相撞意外，涉及撞車意外的包括一輛貨車和四輛旅遊巴，93名傷者分別送往8間醫院，一人傷勢嚴重留醫。

連接香港九龍和新界區的將軍澳隧道，在其九龍觀塘入口處發生交通意外，事發約午間12點57分，四輛旅遊巴及一輛貨車頭尾相撞。當時這些旅遊巴共載有逾200名乘客，醫管局指事故中有93名傷者送院，年齡8至84歲，其中一名男子傷勢嚴重，昨晚仍在聯合醫院留醫。警方稱5名司機年齡介乎48至70歲，其中3人四肢或胸口受傷送院，另兩人無受傷。

事發後多輛消防車及救護車趕到，傷者多是手部及頭部撞傷，要即場進行包紥，亦有傷者要由擔架抬上救護車。消防救護人員說，傷者多是輕傷，但有一人傷勢較重，消防處派出十輛救護車到場，將傷者分流後送往多間醫院治理，當中部分人需由擔架床抬上救護車。

事件涉及4輛旅遊巴，分別接載小學及九龍觀塘區大型私人屋苑淘大花園的郊遊團。有受傷學生說感到「威力好大」，另有學生形容過程似坐過山車，「但還痛過坐過山車」。

涉事旅遊巴中一輛載有50名長者，他們參加一項香港本地遊。另外三輛旅遊巴由聖公會李兆強小學租用，載有約200名小學生。有學生說剛結束學校組織的旅行回校解散，當旅遊巴下斜坡時發生意外，車內好多同學跌倒，亦有人受傷，警員協助無受傷的學生離開現場，校方另安排旅遊巴接載沒受傷的學生離開。

香港警方說事故原因有待調查，網傳事故現場短片顯示，貨車夾在四輛旅遊巴士正中間，五車頭尾相接。但涉事貨車司機陳先生說，他當時止前往將軍澳送貨，沿慢線行駛，前方有兩輛旅遊巴，其後先後兩次被後方旅遊巴撞到車尾，導致貨車撞向前方旅遊巴。