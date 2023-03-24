代購攜深圳熟食到香港沒法管 未保溫易變質

深圳鮑師傅肉鬆小貝，在香港也有很多人喜愛。（取材自小紅書）

香港 與內地全面通關後，衍生另類的跨境外賣服務，吸引希望「足不出境」品嘗深圳美食 的港人幫襯。香港文匯報記者日前試買，發現除了外賣平台的官方車手會把外賣帶到關口交收，也能聘用坊間「反向代購員」把食物帶過關，在港鐵沿線交收，每張訂單的代購附加費20元（人民幣，下同，約2.9美元）起跳。

文匯報報導，由於代購員無保溫或冷凍設備，記者收到奶類外賣食品時已出現變質情況，食安隱患值得關注。另外，香港法例監管生肉入境，對熟食卻缺乏監管，但記者發現有代購帶火鍋外賣到港，當中一些生肉火鍋配料過關時亦通行無阻。

深圳的食肆出售來自大江南北的地道美食，吸引不少香港老饕北上大快朵頤，也有港人無法分身北上，故有商家看準這個商機推出跨境外賣服務。有關服務大致分為兩類，一是內地外賣官方平台把食物送到關口，交予香港客人自行帶過關；另一類是坊間代購員在深圳採購後，帶過關給客人。

記者進行實測，準時到落馬洲線等坊間代購員，發現對方沒把食物存放在保溫箱內，只拿著普通外賣盒帶來，路程顛簸，打開食物盒時，部分食物已殘缺。

以記者落單為例，該名代購員當日下午2時已買到記者要的外賣，但因為要等齊其他客人的外賣，延至傍晚6時才帶過關，食物又沒有保溫或冷凍，外賣到記者手上時已有變質情況，例如冰奶茶融冰，蛋糕稍微融化及口感也欠佳，幸進食後沒有任何腸胃不適。

香港法例嚴禁生肉入境，對熟食卻「無王管」，記者發現代購員帶一些火鍋外賣，即使當中包含生肉配料，也不易被發現。

1點點在香港有高人氣。（取材自微博）

「反向代購」部分熱門飲品食物有一點點奶茶、丘大叔檸檬茶、奈雪（茶）、鮑師傅肉鬆小貝、周黑鴨（小食）、牛哥老婆餅、海底撈、木屋燒烤……等。