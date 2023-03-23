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港府：國安隱患仍在 須保留禁蒙面法

香港新聞組／香港23日電
香港保安局局長鄧炳強回應說，目前國家安全風險依然存在，社會上仍有破壞力量潛伏社會。（Getty Images）
香港保安局局長鄧炳強回應說，目前國家安全風險依然存在，社會上仍有破壞力量潛伏社會。（Getty Images）

香港口罩令自本月起已取消，而2019年訂立的《禁止蒙面規例》仍然生效，保安局局長鄧炳強22日在立法會大會回覆議員提問時表示，目前香港仍存在國家安全隱患，有必要保留禁蒙面法，並會密切留意整體社會情況適時作出檢討。

綜合大公報等港媒報導，至於在公眾集會或遊行中佩戴口罩是否違法要視乎有否合理辯解，例如「戴豬嘴面罩」或「V煞面具」明顯不是合理辯解或合理情況。相關《規例》實施至今，共有75人被檢控，26人被定罪，判刑由10日至8個月不等。

議員狄志遠22日提出質詢，指現時有相當數目的市民養成戴口罩預防疾病的習慣，另有多區居民基於私隱欠保障，希望在參與區內事務的討論會時戴口罩，狄志遠質詢有關當局會否考慮在沒有被警方禁止的公眾集會期間，暫緩執行《規例》；而市民並不清楚在什麼情況下戴口罩屬「合理辯解」而可使用蒙面物品，港府能否提供清晰指引。

鄧炳強表示，香港國安法實施以來，維護國家安全的制度和機制不斷完善，香港局勢由亂到治，社會秩序恢復，但社會上仍不時出現令人擔憂的事件，亦有一些破壞的力量潛伏，因此認為目前有必要保留《禁止蒙面規例》。

警方近日就幾宗涉嫌違反香港國安法的案件作出拘捕，包括涉嫌在網上發布煽動「港獨」訊息，及涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全。

鄧炳強指出，口罩令和《禁止蒙面規例》是兩回事，口罩令是處理公共衛生問題，而《禁止蒙面規例》是處理危害公共安全情況。對於如果市民身體不舒服需要戴口罩，也想參與遊行集會是否會誤墜法網。鄧炳強強調，法例中已列明幾個情況作為免責辯解，包括宗教、醫學及健康理由等，又舉例市民「戴豬嘴面罩」或「V煞面具」明顯不是合理辯解或合理情況，警方會根據涉事人當時作出的行為而決定。

相關《規例》實施至今，共有75人被檢控，26人被定罪，判刑由10日至8個月不等。據保安局網頁列明，違例者最高可被罰款2萬5000港元（約3185.6美元）及監禁1年。

口罩 香港 遊行

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