我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

港雙層巴士載77人撞路障傾側45度 47人傷

香港新聞組／香港21日電
香港呈祥道一巴士撞上路障傾側，造成47人受傷。（中通社）
香港呈祥道一巴士撞上路障傾側，造成47人受傷。（中通社）

香港一輛載有77人的雙層公車20日行駛中撞上路面隔離石壆（路障）後，車身45度傾斜，幾乎翻側，47人受傷送院，有人慘被拋飛出座位，亦有人撞斷牙、頭破血流，場面驚險萬分。公車司機涉嫌危險駕駛被捕。

20日上午9時許， 香港九巴公司一輛290A線雙層公車，沿呈翔道往新界荃灣方向駛至清麗苑對開分隔路時，本應靠右駛入往葵涌出口，卻直撞路中分隔石壆，左邊車頭先撞上路中分隔石壆傾側，擋風玻璃碎裂，零件散落一地，冒出白煙。有乘客說，有坐後排乘客事發時被拋前，又指上層空氣侷促，有長者表示呼吸困難。

事發後部分乘客被困車中超過一小時，其中30人經初步治理後不用送院，另外有9人頸部受傷，並有38人包括司機主要手部和面部擦傷等輕傷，要送院治理。部分人由擔架送上救護車，有人要用頸箍固定頭部，有長者額頭和眼角受傷，血流披面，即場由救護員包紥傷口。

事發在早上繁忙時間，消防車11分鐘後到場，公車下層已有14乘客自行疏散，另有4名行動不便的乘客在消防協助下離開車廂。由於公車傾側程度大，有翻側風險，坍塌搜救隊使用快速車身固定系統，防止翻側後，協助上層58人離開。

54歲姓鍾司機涉嫌危險駕駛被捕，香港警方說事故地點不是交通黑點，會循巴士機件性能、司機駕駛態度和精神狀態等方向調查。沒有受傷的乘客黎小姐表示當時巴士車速正常。

九巴公司表示，涉事車長有超過二年駕駛相關路線的經驗，早上6時40分開出首班車後，事發時是第二轉車，其前日是休息日，而涉事公車在16日完成定期檢測。九巴對所有受傷乘客致以深切慰問，已派員到醫院慰問，會全力協助警方調查。

明報報導，註冊機械工程師、香港都會大學交通意外重組訓練課程導師盧覺強說，巴士傾斜少於28度不會翻側，他建議乘客遇到同類事故，下層乘客可移至車廂較高的一側，以穩住巴士重心，減低翻側風險。香港汽車高級駕駛協會主席江日雄翻查肇事片段，認為事發分岔口指示清晰，相信不涉路面設計問題。

香港 檢測 重組

上一則

香港銅鑼灣租值挫逾4成 尖沙咀吉鋪處處

下一則

成都職業乞丐「日入千元、車接車送」 網虧：這工作挺不錯？

延伸閱讀

香港雙層巴士撞路障47人傷

香港雙層巴士撞路障47人傷
孟加拉巴士衝破公路護欄墜溝 至少17人死亡

孟加拉巴士衝破公路護欄墜溝 至少17人死亡
人氣重返 陸客訪港單日首破10萬人次 刷新通關後新高

人氣重返 陸客訪港單日首破10萬人次 刷新通關後新高
楊冪提玩具現身香港探望女兒 網揭沒留在身邊原因

楊冪提玩具現身香港探望女兒 網揭沒留在身邊原因

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

2023-03-14 02:11
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領