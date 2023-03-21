港雙層巴士載77人撞路障傾側45度 47人傷

香港呈祥道一巴士撞上路障傾側，造成47人受傷。（中通社）

香港 一輛載有77人的雙層公車20日行駛中撞上路面隔離石壆（路障）後，車身45度傾斜，幾乎翻側，47人受傷送院，有人慘被拋飛出座位，亦有人撞斷牙、頭破血流，場面驚險萬分。公車司機涉嫌危險駕駛被捕。

20日上午9時許， 香港九巴公司一輛290A線雙層公車，沿呈翔道往新界荃灣方向駛至清麗苑對開分隔路時，本應靠右駛入往葵涌出口，卻直撞路中分隔石壆，左邊車頭先撞上路中分隔石壆傾側，擋風玻璃碎裂，零件散落一地，冒出白煙。有乘客說，有坐後排乘客事發時被拋前，又指上層空氣侷促，有長者表示呼吸困難。

事發後部分乘客被困車中超過一小時，其中30人經初步治理後不用送院，另外有9人頸部受傷，並有38人包括司機主要手部和面部擦傷等輕傷，要送院治理。部分人由擔架送上救護車，有人要用頸箍固定頭部，有長者額頭和眼角受傷，血流披面，即場由救護員包紥傷口。

事發在早上繁忙時間，消防車11分鐘後到場，公車下層已有14乘客自行疏散，另有4名行動不便的乘客在消防協助下離開車廂。由於公車傾側程度大，有翻側風險，坍塌搜救隊使用快速車身固定系統，防止翻側後，協助上層58人離開。

54歲姓鍾司機涉嫌危險駕駛被捕，香港警方說事故地點不是交通黑點，會循巴士機件性能、司機駕駛態度和精神狀態等方向調查。沒有受傷的乘客黎小姐表示當時巴士車速正常。

九巴公司表示，涉事車長有超過二年駕駛相關路線的經驗，早上6時40分開出首班車後，事發時是第二轉車，其前日是休息日，而涉事公車在16日完成定期檢測 。九巴對所有受傷乘客致以深切慰問，已派員到醫院慰問，會全力協助警方調查。

明報報導，註冊機械工程師、香港都會大學交通意外重組 訓練課程導師盧覺強說，巴士傾斜少於28度不會翻側，他建議乘客遇到同類事故，下層乘客可移至車廂較高的一側，以穩住巴士重心，減低翻側風險。香港汽車高級駕駛協會主席江日雄翻查肇事片段，認為事發分岔口指示清晰，相信不涉路面設計問題。