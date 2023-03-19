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港呼吸道合胞病毒肆虐 醫院爆嬰兒集體感染

香港特派員李春／香港19日電
香港屯門醫院爆呼吸道合胞病毒，11天大男嬰仍危殆，同房其餘嬰兒陰性。(取材自香港電台)
香港屯門醫院爆呼吸道合胞病毒，11天大男嬰仍危殆，同房其餘嬰兒陰性。(取材自香港電台)

香港一間醫院新生嬰兒特別護理病房，有六名嬰兒感染呼吸道合胞病毒，其中一名11天大的男嬰情況危殆。

香港衛生署衛生防護中心說，呼吸道合胞病毒感染由呼吸道合胞病毒，即一種單鏈的核糖核酸病毒所引起，呼吸道合胞病毒感染在香港全年皆會發生。

呼吸道合胞病毒引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。這種病毒是引致一歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食欲減退、身體感到痛楚或軟弱無力，及間中會引起中耳炎。

香港屯門醫院兒童及青少年科一個新生嬰兒特別護理病房，出現呼吸道合胞病毒群組個案，涉及的六名嬰兒中，有一名11天大的嬰兒，現時情況仍然危殆，另一名五個月大女嬰情況仍然嚴重。院方亦為同一病房其餘14名嬰兒進行合胞病毒測試，結果全部陰性。香港屯門醫院說，會繼續調查病人感染途徑，並會繼續加強感染控制措施。

呼吸道合胞病毒在春夏季期間較活躍，這種病毒可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受汙染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。

香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強說，呼吸道合胞病毒對年紀較小的小童有一定危險性，提醒家長如果發現小童持續發高燒、未能進食、氣喘及嘔吐，應及早求醫。

香港

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