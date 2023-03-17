解凍？ 香港大律師公會下月訪京 5年來首次

香港大律師公會將於4月組團訪問北京，這是該會5年來首次再度組團訪京。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 大律師公會將於4月組團訪問北京 ，這是該會5年來首次再度組團訪京，有分析指出，這反映出公會與北京恢復溝通，關係解凍。

大律師公會主席杜淦堃昨天向官方香港電台證實，公會20名成員將於下月11至15日訪問北京，是公會5年來首次再度正式訪京。

據報導，杜淦堃早前接受報章專訪時說，訪京期間將會晤中國國務院港澳事務辦公室官員，也會訪問全國人大法工委、最高人民法院及北京的高等院校。

他說，代表團將向北京中央反映對香港國安法和基本法23條立法的意見，也會表達在西方國家對香港制裁風險之下，香港法律專業人士所面對的挑戰。

大律師公會是香港兩大法律專業團體之一，過去與北京常有溝通，但2018年素有「人權律師」之稱的戴啟思就任主席後，與北京關係變得緊張。

2019年香港爆發「反送中」運動後，公會與北京的關係更趨惡化。其後遇上疫情 ，公會未再訪京，僅應律政司邀請參與部分內地活動，內地則曾邀請公會前主席譚允芝及林定國等參與官式活動。

明報報導，這次公會訪問團約20人，包括公會理事會成員、負責內地事務的委員會成員等。律師會理事會全體成員本月底亦會訪京，下周公布詳情。

據報導，杜淦堃說，去年底已討論訪京，但後來因應疫情，終敲定下月中起行。對於外界以「破冰」描述這次訪京，他形容公會過去一直有與內地交流，相信北京也重視本地法律界，這次只是復常後重啟交流，形容與內地「多溝通，當然好過少溝通，增進互相理解」。

此外，大律師公會2011年起與北京大學法治研究中心開設普通法課程，但在2018年暫停，據悉另一仲裁課程則不受影響。隨著公會與中央關係「回暖」，公會今年4月至6月將與北大恢復合辦課程，並會安排內地學生來港實習。