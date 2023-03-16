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發稿賀首名港產AV女優誕生？ 港文體局撇清、報警

香港新聞組／香港16日電
網路出現偽冒楊潤雄賀港產AV女優的訊息，文化體育及旅遊局澄清網上虛假新聞稿。（視頻截圖）
網路出現偽冒楊潤雄賀港產AV女優的訊息，文化體育及旅遊局澄清網上虛假新聞稿。（視頻截圖）

首名港產日本AV女優絵麗奈（繪麗奈）誕生，網上流傳一張文化體育及旅遊局局長楊潤雄恭賀絵麗奈的「新聞稿」。不過，文體旅局發出澄清，指局方「絕無透過政府新聞處新聞發布系統發出此虛假恭賀新聞稿」，並已報警處理。

香港01報導，連登網民15日下午約3時出帖，題為《(今次堅料) 香港土生土長的第一位AV女優現身！》，貼出絵麗奈的背景，同一網民隨後亦貼出一張截圖，畫面左上角有「香港特別行政區政府新聞公報」字眼，與政府新聞網極之相似，內容為「文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（三月十五日）恭賀絵麗奈於FALENO榮獲專屬女優身份。」

不過，細心會發現政府新聞公報並沒有相關新聞稿，而圖片內文與13日楊潤雄恭賀楊紫瓊奪得奧斯卡最佳女主角的新聞稿極之相似，懷疑是由該稿件改圖。

其他網民紛紛指出這是「偽造假消息」、「玩出火」，而該網民聲稱在WhatsApp群組見到就轉貼，「我還以為是真的，才post出來。」

文體旅局下午約4時半發出新聞稿，指有市民舉報網上有假冒該局局長名義發出的恭賀新聞稿。「發言人嚴正澄清，絕無透過政府新聞處新聞發布系統發出此虛假恭賀新聞稿，並已報警處理。」

記者下午約5時半再進入該帖，發現已經刪帖處理。

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