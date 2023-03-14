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習近平：推進強國建設 不離港澳繁榮穩定

香港新聞組／香港14日電
中國國家主席習近平於全國人大會議閉幕式講話時表示，要扎實推進一國兩制實踐。（中新社）
中國國家主席習近平於全國人大會議閉幕式講話時表示，要扎實推進一國兩制實踐。（中新社）

全國人大會議昨在北京閉幕，國家主席習近平於閉幕式講話時表示，要扎實推進一國兩制實踐，「推進強國建設，離不開香港澳門長期繁榮穩定」。國務院新任總理李強於閉幕後出席中外記者會亦稱，近年港澳發展面對困難，但認為只屬暫時，未來港澳地位和作用「只會加強，不會削弱」。

明報報導，習近平在閉幕式演講中，將「一國兩制」實踐與祖國統一大業相提並論，「我們要扎實推進『一國兩制』實踐和祖國統一大業」。他說，推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

據報導，李強昨出席上任後首次中外記者會，被問到有意見認為香港和澳門近年競爭力削弱，他承認受各種因素影響，港澳近年發展遇到困難，但形容是「發展中的困難」，只屬暫時。他說，中央政府始終高度重視發揮港澳獨特優勢和特點，回歸以來，在國家大力支持下香港的國際金融、貿易及航運三大中心地位獲鞏固，中央全力支持港澳發展經濟、改善民生、提高國際競爭力，在一國兩制保障下港澳地位和作用只會加強不會削弱。他相信港澳明天一定會更好。

報導稱，全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，習近平的講話反映中央非常重視香港在國家統一方面的作用，相信一國兩制好好實踐，香港可向國際社會和台灣示範一國兩制優勢，以爭取他們支持，有利國家統一。李強的說法則是鞭策香港全社會在危機中尋找機遇，未來不能故步自封，需支持特區政府謀求發展。

另據大公報導，特首李家超表示，對習主席的重要講話感到非常鼓舞和振奮。在中央領導和支持下，香港特區必會堅定確保「一國兩制」成功實踐，說好香港故事，發揮自身所長、服務國家所需。

當日下午，李家超又與中國香港（地區）商會成員會面，了解港商在內地的發展情況。他表示，香港與內地現已全面通關，相信更多港人港商將到內地發展，積極把握國家發展帶來的無限機遇。他亦以港人港商親身經驗向各界宣傳香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，說好香港故事。　

香港 澳門 李強

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