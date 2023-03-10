李卓人妻子被捕 被指所屬機構續收外資 涉勾結外國勢力

香港示意圖。(圖：shutterstock)

已解散的前職工盟祕書長李卓人被控違反國安法煽動他人顛覆國家政權罪，65歲的妻子職工盟前總幹事鄧燕娥9日午於赤柱監獄 探望丈夫後被拘捕，被指涉嫌違反「勾結境外勢力危害國家安全」等罪名。

明報報導，鄧燕娥曾任「亞洲專訊資料研究中心」（下稱中心）董事，據了解，警方調查發現，該機構自1994年起收受多個國家逾1.1億元（港幣，下同，約1401萬美元）資金用作支持亞洲勞工 運動，惟資金來源和去向成疑。《港區國安法》自2020年生效，中心前年仍獲外國組織捐款共約922萬元。

據報導，鄧前年9月底離港赴英，丈夫李卓人早前在獄中跌斷手，她本月初回港探望丈夫。鄧燕娥兩年多前在職工盟宣布啟動解散程序後曾說，不會想丈夫刑期多長，會一直等他出獄。已離港的前職工盟總幹事蒙兆達昨在臉書 不點名說，「不要問她為何要回去，愛，本是無罪。」

報導稱，大公報前年9月批評，職工盟靠境外勢力「豢養」，相關的「亞洲專訊資料研究中心」26年來收受「美西黑金」，相關款項以美國官方及歐洲多國基金會資金執行項目名義撥出。中心當時發聲明稱就大公報一篇失實報導表示關注，解釋並不從屬任何本地或海外機構，完全獨立運作，1968年成立起關心亞洲各國勞工權益。

報導說，聲明又稱，「越來越感受到在香港運作的壓力」，同月底宣布停止運作及不再接受捐款。鄧同月底離港。

據報導，公司註冊處上月3日根據《公司條例》刊憲撤銷中心的註冊，相關公司在註冊撤銷時解散。據中心周年申報表，註冊辦事處位於大角咀一工廈；鄧去年仍是中心的公司祕書及董事。

報導指出，翻查財務報表，中心前年接獲多個國際機構資助或捐款，包括獲美國國家民主基金會撥款的「美國團結中心」約323萬，瑞士團結基金會約276萬，及挪威發展合作署約105萬等。

報導說，中心今年1月稱成功在韓國註冊及營運新辦公室，其臉書現仍有運作，最新帖文關於前日國際婦女節。