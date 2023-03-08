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安以軒老公涉洗錢 開庭哽咽提90歲老父「求無罪開釋」

20億元勁球得主 在南加砸2550萬買下豪宅

安以軒老公涉洗錢 開庭哽咽提90歲老父「求無罪開釋」

香港新聞組／香港9日電
安以軒(右)和老公陳榮煉。（圖：安以軒工作室提供）
安以軒(右)和老公陳榮煉。（圖：安以軒工作室提供）

台灣女星安以軒的老公、澳門德晉集團前主席陳榮煉涉非法賭博洗錢案，事發至今已一年多。8日在結案陳詞中，陳榮煉語帶哽咽提及90歲父親躲起來流淚，兩個三歲不到的兒女也總詢問他的事情，更強調德晉不是黑社會。

澳門日報報導，陳榮煉在8日結案陳詞中，身著灰色西裝、佩戴KN95口罩出庭，不同於第一次開庭保持沉默，他搬出德晉對社會的貢獻並且替員工求情，強調德晉並非「黑社會」。

陳榮煉說，德晉由一間默默無名、到幾十個員工的企業，十幾年間如果講澳門博彩對澳門經濟的貢獻，其中一定有德晉付出的努力，「控訴我和員工是犯罪集團、黑社會，我本人不認同」。

陳榮煉提起自己的家人時語帶哽咽，他聽家人說，90歲的父親躲起來流淚，兩個年幼的兒女問媽媽安以軒，爸爸去哪裡了？他希望法官明白德晉不是犯罪集團，希望法官能查明真相，作出公正裁決，無罪開釋他及其員工，讓他們和家人重返正常生活，繼續為國家、為社會做公益。 

初級法院合議庭主席林炳輝宣布宣判日期後，陳榮煉被獄警帶離法庭，期間他只望向旁聽席一眼，沒有和聽審的家人交流。幾名家人則在庭外等候陳榮煉，當中沒有安以軒。

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