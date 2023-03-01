我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

蔡天鳳家屬認屍悲痛腳軟 蔡母哭倒女婿懷中

香港新聞組／香港1日電
蔡天鳳慘遭肢解烹屍。（美聯社）
蔡天鳳慘遭肢解烹屍。（美聯社）

香港28歲名媛蔡天鳳遭前夫一家殺害及肢解烹屍，蔡的現任丈夫Chris於28日早上偕父母及岳父母到沙田富山殮房認屍後，中午再到大埔龍尾村肢解案現場。過程中，蔡天鳳母親難掩傷痛，倒在在女婿Chris懷中抽泣。

綜合港媒報導，28日上午9時許，蔡的10多名親友前往富山殮房認屍。包括蔡的父母、現任丈夫Chris、公公譚仔「五哥」譚澤均夫婦及死者朋友等一行十數人，到富山殮房認屍。至11時左右，兩家人分別離去，其中Chris戴上太陽眼鏡及口罩，神情哀傷，登上私家車離開。

港媒報導，認屍前警方向家屬講解詳細認屍過程，由於蔡的屍體經過肢解及烹煮，法醫只讓家屬觀看相對整齊部分，其他較恐怖位置則被遮蓋，避免對家屬造成太大打擊，眾人認屍後均非常悲痛，知情人士透露：「個個腳都軟了」，其中蔡的母親需要人攙扶離開。

Chris穿著灰黑色上衣，戴上墨鏡，他一臉愁容，低頭不語，只是默默讓岳母依靠著。早前他透過好友表達對妻子的懷念，說「感激你出現在我生命中」，並承諾會照顧好妻子所有子女。蔡天鳳生前與前夫鄺港智生了兩個孩子，與現任丈夫Chris也生了兩個孩子。

此外，法醫在一個大鍋中找到蔡天鳳頭顱，鍋內有少量肉屑、數條肋骨，還有紅、白蘿蔔。另一個小鍋內同樣有蘿蔔，湯鍋表面已凝固，並從中找到死者鎖骨。對此，台灣中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成推測，湯鍋中加入紅、白蘿蔔等配料，應該不是為了煮來吃的，較有可能是拿去丟棄時像廚餘，比較不會引人注意。

有人說是為了食用，高大成不以為然，原因是一般人吃的多是年輕的動物，沒有養了二、三十年再吃的動物；死者蔡天鳳已28歲，肉怎麼會好吃。而且頭骨是骨頭和骨頭接合的，互相咬住的，沒有什麼肉，也不好吃。兇嫌有可能心想煮之後化開，倒掉時像廚餘，就比較不會懷疑，這樣比較合理，否則應該吃大腿、小腿才合理。

蔡天鳳被鄺姓前夫一家殺害，肢解烹屍震撼全社會，對此，大陸一名命理師「陳家命理」從面相看蔡天鳳，認為不僅眼睛漏神，名字很多帶天的，「如命運承受不住，很多也容易不利」。

有11萬人追蹤的陳家命理在微博發文表示，從蔡天鳳的面相看，這種過於尖削、憋氣的鼻子，人生不明顯起伏的似乎很少，另外她眼神弱了，眼睛有些漏神，名字取的又太大，「很多名字帶天的，如命運承受不住，很多也容易不利」。

蔡天鳳 醫學 口罩

上一則

謀殺改判誤殺 港前董事屠情婦三無案囚9年半

下一則

好大膽 青海公路見2狗過馬路 女遊客下車拍照 被喊是狼

延伸閱讀

蔡天鳳親友認屍 友曝婆婆激動喊：兒媳平時這麼漂亮…

蔡天鳳親友認屍 友曝婆婆激動喊：兒媳平時這麼漂亮…
蔡天鳳案太驚悚…孩子就讀貴族學校發聲：停用電子設備

蔡天鳳案太驚悚…孩子就讀貴族學校發聲：停用電子設備
蔡天鳳肢解案 前夫另涉多年前盜竊案提訊

蔡天鳳肢解案 前夫另涉多年前盜竊案提訊
蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣

蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」