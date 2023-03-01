蔡天鳳家屬認屍悲痛腳軟 蔡母哭倒女婿懷中

蔡天鳳慘遭肢解烹屍。（美聯社）

香港28歲名媛蔡天鳳 遭前夫一家殺害及肢解烹屍，蔡的現任丈夫Chris於28日早上偕父母及岳父母到沙田富山殮房認屍後，中午再到大埔龍尾村肢解案現場。過程中，蔡天鳳母親難掩傷痛，倒在在女婿Chris懷中抽泣。

綜合港媒報導，28日上午9時許，蔡的10多名親友前往富山殮房認屍。包括蔡的父母、現任丈夫Chris、公公譚仔「五哥」譚澤均夫婦及死者朋友等一行十數人，到富山殮房認屍。至11時左右，兩家人分別離去，其中Chris戴上太陽眼鏡及口罩 ，神情哀傷，登上私家車離開。

港媒報導，認屍前警方向家屬講解詳細認屍過程，由於蔡的屍體經過肢解及烹煮，法醫只讓家屬觀看相對整齊部分，其他較恐怖位置則被遮蓋，避免對家屬造成太大打擊，眾人認屍後均非常悲痛，知情人士透露：「個個腳都軟了」，其中蔡的母親需要人攙扶離開。

Chris穿著灰黑色上衣，戴上墨鏡，他一臉愁容，低頭不語，只是默默讓岳母依靠著。早前他透過好友表達對妻子的懷念，說「感激你出現在我生命中」，並承諾會照顧好妻子所有子女。蔡天鳳生前與前夫鄺港智生了兩個孩子，與現任丈夫Chris也生了兩個孩子。

此外，法醫在一個大鍋中找到蔡天鳳頭顱，鍋內有少量肉屑、數條肋骨，還有紅、白蘿蔔。另一個小鍋內同樣有蘿蔔，湯鍋表面已凝固，並從中找到死者鎖骨。對此，台灣中山醫學 大學附設醫院法醫科主任高大成推測，湯鍋中加入紅、白蘿蔔等配料，應該不是為了煮來吃的，較有可能是拿去丟棄時像廚餘，比較不會引人注意。

有人說是為了食用，高大成不以為然，原因是一般人吃的多是年輕的動物，沒有養了二、三十年再吃的動物；死者蔡天鳳已28歲，肉怎麼會好吃。而且頭骨是骨頭和骨頭接合的，互相咬住的，沒有什麼肉，也不好吃。兇嫌有可能心想煮之後化開，倒掉時像廚餘，就比較不會懷疑，這樣比較合理，否則應該吃大腿、小腿才合理。

蔡天鳳被鄺姓前夫一家殺害，肢解烹屍震撼全社會，對此，大陸一名命理師「陳家命理」從面相看蔡天鳳，認為不僅眼睛漏神，名字很多帶天的，「如命運承受不住，很多也容易不利」。

有11萬人追蹤的陳家命理在微博發文表示，從蔡天鳳的面相看，這種過於尖削、憋氣的鼻子，人生不明顯起伏的似乎很少，另外她眼神弱了，眼睛有些漏神，名字取的又太大，「很多名字帶天的，如命運承受不住，很多也容易不利」。