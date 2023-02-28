日韓3•1撤香港限飛令 國泰4月每周增11班飛日本
日本去年12月底開始限制由香港出發的載客航班的數量，港府27日表示，得悉日本當局3月1日起撤銷相關的限制。國泰航空表示，已計畫於4月及5月分別每周運營83班及94班航班前往日本，較3月每周72班航班，分別各增11班及22班，增加15%至30%。
綜合香港01、大公報報導，另一方面，韓國當局亦由今年1月10日起至2月底對香港的客運航班實施限制，港府得悉韓國當局將如期於3月1日起，撤銷相關的限制，港府對此表示歡迎。
港府27日宣布，已獲悉日本及韓國將在3月1日起，撤銷相關的限制。港府強調，一直與日本與韓國當局保持溝通，並嚴正要求對方盡早撤回所有針對香港航班的不合理限制。港府認為，日本與韓國當局撤銷相關限制將為旅客帶來更大的便利，並有助加快香港航空業的復常。
運輸及物流局於社交網頁表示，局長林世雄對日韓取消航班限制示歡迎，感謝日本和韓國駐港總領事館在事件中提供的協助，亦感謝相關的旅行社和航空公司響應港府的呼籲，一直盡力為受影響的旅客提供協助和支援，設法減低事件對他們構成的不便。
HK Express回應指，會因應日本政府的最新措施，並密切留意市況以調整航班數量。
香港航空表示，現時前往日本東京、大阪、沖繩、北海道航班正常營運，會持續評估市場需求決定是否增加航班數量，並會適時公布。
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