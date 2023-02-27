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港名媛碎屍案 現任公婆讚蔡天鳳善良 夫承諾照顧4子女

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳遭分屍案震驚各界，有知情人士稱，蔡天鳳的現任丈夫承諾會照顧好亡妻所有子女，包括與前夫所生的兩個孩子。

文匯報報導，譚家昨透過蔡天鳳生前好友兼曾發文懸紅緝兇的「豹太」發聲，稱讚蔡天鳳生前是一位「好媽咪」、「好新抱（媳婦）」。現任丈夫Chris更感謝妻子對他的扶持及愛護，稱：「好開心同感激蔡天鳳在我的生命中出現。」並承諾會好好照顧好妻子的所有子女。

「豹太」昨向傳媒形容蔡天鳳前夫一家行為「令人髮指」，自己與丈夫至今仍無法接受事件。她表示譚家很低調，但欲透過她分享與蔡天鳳的點滴。當中Chris感謝妻子為他帶來四個可愛、聽話的小朋友；又稱讚妻子「是一個好好心地好善良的人，永遠都想幫人。」「豹太」續稱，蔡天鳳對譚家的長輩非常尊重、客氣，一同出遊亦非常融洽，被公婆形容是「一個很善良、沒有血緣的寶貝女」。

「豹太」透露蔡天鳳的母親「五姐」日前已由內地趕返港，現正照顧女兒與前夫所生的一對子女。

蔡天鳳的現任夫家，蔡的公公是譚仔米線創始人之一「五哥」譚澤均。上觀新聞報導，譚氏家族祖籍湖南，譚仔米線由譚氏家族兄弟創辦，至今已有27年歷史。2008年，譚氏分家，「五哥」譚澤均繼續沿用「譚仔雲南米線」，「三哥」則自立門戶創「譚仔三哥米線」。

2017年，「譚仔雲南米線」和「譚仔三哥米線」先後被日本企業東利多斥資21.1億元（港幣，下同，約2.6億美元）收購，並於2021年10月整合為譚仔國際在港上市。截止2021年9月，譚仔國際共營運餐廳156家，其中香港地區150家，並進軍內地和新加坡。據2020年餐廳數目計，譚仔國際位居香港亞洲粉麵專門店榜首，占市場六成。截止2月24日，譚仔國際港股報價2.28港元，總市值為30.57億元。此外，「五哥」譚澤均還多次投資房地產。

蔡天鳳 香港 新加坡

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