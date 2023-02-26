香港名媛好友：兩任丈夫相處融洽 過年一起吃飯、出遊

網上流傳有人出鉅資懸賞緝兇，並附上蔡女前夫照片。(取材自臉書)

28歲香港 名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳 慘遭鄺姓前夫一家碎屍案震驚香港社會，25日一早網上就流傳有人懸賞200萬（港元，下同，約25.4萬美元） 緝兇，並貼出涉案人照片。據港媒追查網上出鉅資懸賞緝兇者，發現是死者現任夫家以及死者好友。

據了解，蔡天鳳前後任丈夫關係良好，三個家庭相處融洽，過年更會一起吃飯慶祝及同遊慈山寺；就連現任丈夫的父母也視蔡與前夫所生的一對子女為親孫看待。

綜合港媒報導，與死者相識多年的好友「豹太」25日凌晨在臉書 發文，表示蔡女現任丈夫譚家願意懸賞100萬港元，加上她私人追加的100萬港元，合共200萬港元緝兇，並附上蔡女前夫相片。

據報導，豹太指出，蔡女雖然再婚，但與前夫關係一直良好，相處融洽，更讓前夫一家住進豪宅，也資助前夫哥哥買房。

豈料蔡女欲賣樓的舉動引起前夫一家不滿，招來殺身之禍。她說蔡天鳳為人善良，卻被痛下毒手，讓她直呼「好恐怖，全家都處心積慮」。

豹太並指，最後一次與蔡女透過即時通信軟體對話是2月21日下午2時許，晚上她接到蔡女前夫來電，指妻子仍未歸家，擔心其安全。他們一度憂心蔡被人綁架，後來決定報警。

她稱最初尚以為有一絲希望，但最終屍首不全。她與譚家商討後，決定各出100萬元懸紅緝拿當時仍在逃的死者前夫，譚家冀低調，故由自己負責發文。

本案轟動全港，「蔡天鳳」一度是facebook當前最熱的關鍵詞。案件在內地亦有大量關注及討論。「新浪微博」話題「香港名媛遭謀殺警方已拘捕3人」昨下午3時一度登上熱搜榜第四，截至昨晚9時，相關話題討論次數有3.6萬，閱讀次數達7.7億。大量網民湧至死者母親「五姐」的抖音帳號悼念。