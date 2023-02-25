香港名媛碎屍案 台法醫：「人肉叉燒包」翻版 怕被認出

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。（記者趙容萱／ 攝影）

香港 名媛Abby Choi（蔡天鳳 ）驚傳遇害身亡，且遭碎屍，頭、手下落不明，部分殘肢遭烹煮，手段凶殘。對此，台灣中山醫學 大學附設醫院法醫科主任高大成說，香港過去有「人肉叉燒包」真實案例改編為電影，此案兇嫌丟棄頭、手，烹屍怕被驗出DNA 等，目的是避免死者身分曝光，推斷100%是熟人所為。

28歲名媛蔡天鳳慘遭殺害碎屍，殘肢藏於冰箱內，僅剩雙腳殘肢，頭、身、手仍下落不明。警方尋獲兩大煲湯均混有大量碎肉，不敢亂動，立即運往化驗。

高大成表示，凶殺案原因不外乎就情、財、仇，香港名媛碎屍案，從法律角度看來是手段凶殘，就法醫學角度來說，是為了「掩人耳言」，一定是熟人所為，凶嫌擔心一旦死者身分曝光，自己也難逃法網，烹屍驗不出DNA，現場找不到頭顱、手等，也無法採集指紋辨識身分；分屍工程浩大，研判應兩人以上犯案。

高大成指出，中國、香港比較會有分屍案傳出，以香港為例，過去「人肉叉燒包」即是改編過去真實案例，昨天再傳名媛碎屍案，相對台灣比較少見，主要與台灣戶籍建置完整、監視器密集有關，去年發生台中市神岡桶屍命案，作案為陸籍女子也是怕被發現，分屍滅證，桶屍被發現後，警方很快就找到兇嫌。