蔡天鳳改嫁港豪門身家千萬 活躍時裝界 郭富城家常客

蔡天鳳（左）與郭富城愛妻方媛二人關係極佳。（取材自Instagram）

香港 譚仔雲南米線（簡稱譚仔）連鎖店太子爺Chris的28歲妻子蔡天鳳（Abby Choi）昨天被發現遭殺害分屍。蔡天鳳身家數以千萬元計，頻繁地出席時尚 活動，近日她才登上法國時尚雜誌封面，被譽為引領潮流的時尚指標。

綜合香港01、明報等港媒報導，蔡天鳳為城中名媛，活躍於社交網站，最近還登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版封面，報導稱她是時尚指標，「以其對時裝無與倫比的觸覺風靡全球，在時裝界具影響力，其敏銳穿著混搭眼光令她引領潮流，獲全世界粉絲關注」。

蔡天鳳生前任職模特兒，據其在Instagram分享的照片可見，她不時出席法國巴黎時裝周活動，身穿不同名牌服飾拍照，大曬奢華生活，活躍於時裝界。

蔡天鳳曾在社交網站分享不少與明星的合照，顯示在圈中人緣甚廣。2020年7月，曾請來天王郭富城太太方媛為她慶生，方媛事後也為貼文按讚。蔡天鳳更多次作客郭富城與方媛的豪宅。蔡天鳳遭殘忍殺害的消息，震驚香港社會引發熱議，許多網友到她的IG留言哀悼。

蔡天鳳的Instagram最新帖文是五天前，上載一張她穿時裝拍照的相片，再早一天她還上載早前出席巴黎Dior時裝秀的影片。

上個月16日，她出席電影 《天龍八部之喬峯傳》保良局慈善首映禮，從文體旅局長楊潤雄手上接過紀念座，同台還有保安局長鄧炳強和電影主角甄子丹。

蔡天鳳先前才出席首映，與甄子丹合照。（取材自Instagram）

資料顯示，蔡天鳳為熊熊小食、粉紅佳人、粉紅寶寶和奇譚餐飲等公司董事，當中粉紅寶寶及奇譚餐飲分別於2020和2021年解散。熊熊小食有一名董事為鄺港傑，為蔡天鳳前夫的兄長。

譚仔國際回覆查詢稱對事件深表難過，但由於集團不涉及相關事件，故不便評論。