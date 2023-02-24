賀建奎簽證無效 李家超：高才通屬新措施須隨時優化

香港示意圖。(圖：shutterstock)

三年多前因為利用基因編輯技術培育出一對愛滋免疫寶寶的內地科學家賀建奎，事件引發全球撻伐違反社會倫理，被判刑三年，日前被揭獲批香港 高端人才通行證後，入境處長宣告簽證 無效並刑事調查，往後申請高才通者改為須申報刑事定罪紀錄。

明報報導，被問入境處處理賀建奎申請時是否「漏招」，特首李家超昨表示，推出任何新措施的過程必須總結經驗、隨時優化，相關部門已立即優化程序，確保來港人才符合香港整體利益，特別是治安和安全的需要。

據報導，正出訪廣州的李家超昨首度回應事件，提到入境處長已就個案發聲明，會針對可能違法行為展開調查。被問會否要求所有人才計畫檢查刑事紀錄，他說當局對輸入人才到港有一套標準，必須維持有關標準，以確保赴港者符合香港整體利益，如有人有刑事紀錄，當局一定會檢視，從而評估該人入境是否對社會有整體好處。

報導稱，入境處日前除要求高才通申請人申報刑事定罪紀錄之外，已交申請但未獲批者同須補交資料，及後亦宣告賀建奎簽證無效，並指有人疑涉虛假陳述。入境處昨表示，由於案件已進入調查階段，不評論個別個案細節，重申任何旅客入境目的須與宣稱相符，否則可被拒絕入境。

報導引述入境處稱，若辦理任何赴港申請時明知而故意申報失實資料，或填報明知為虛假或不相信為真實的資料，即屬犯罪，有關執法部門必定嚴肅處理。