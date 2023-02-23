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擦亮觀光 港府砸2.5億辦大型盛事 3億爭取國際會議、展覽

香港新聞組／香港23日電
香港財政司司長陳茂波宣布，將動用逾2.5億港元舉辦和推廣大型盛事。（取材自香港電台）
香港財政司司長陳茂波宣布，將動用逾2.5億港元舉辦和推廣大型盛事。（取材自香港電台）

香港防疫措施鬆綁，全力吸引訪客，「省靚」香港旅遊招牌。財政司司長陳茂波昨日在新一份財政預算案宣布，將動用逾2.5億港元（約3186.7萬美元）舉辦和推廣大型盛事，並將啟動以本地市民為對象的「開心香港」活動，刺激本地消費。

港媒報導，踏入經濟復甦初期，陳茂波強調要吸引訪客，「省靚香港招牌」，旅發局將動用逾2.5億繼續舉辦大型旅遊盛事，另外預留1億及加碼向旅發局額外撥款2億元，利用3億元爭取更多大型盛事、國際會議及展覽在港舉行，吸引高增值旅客。4月起亦會為持牌旅行代理等提供百分百擔保貸款，業界卻認為支援不足，擔心接待能力未能配合。

大公報報導，陳茂波表示：「大家自由出行，大型盛事相繼復辦，我見到好多市民都開懷起來。一張張笑臉是因為人與人之間的重新結連、珍惜彼此。這個情景觸動了我，因而催生了『開心香港』活動，希望透過多姿多彩的活動，讓大家和親友一起參與，分享更多開心愉快的時光。」

陳茂波昨日在預算案表示，政府繼「你好，香港」全球宣傳活動後，即將啟動以本地市民為對象的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，聚焦美食體驗、愉快遊樂、文青創作等活動，讓市民有多元化的本地玩樂選擇，刺激本地消費和經濟。

報導指出，陳茂波稱，旅發局亦將動用逾2.5億元繼續舉辦及協助推廣大型旅遊盛事，包括首次舉辦的「香港流行文化節」，疫情後再次以實體形式舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」、「香港國際龍舟邀請賽」、「香港單車節」及「香港國際七人欖球賽」和巴塞爾藝術展香港展會等盛事。

報導稱，旅發局亦會在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，由全球不同地方表演團體呈獻舞蹈、音樂、街頭表演等精采演出，並上演全新燈光匯演，旅客在欣賞維港同時可享受新體驗。

西九文化區管理局、香港迪士尼樂園、海洋公園、數碼港及科技園公司等機構亦會在今年內舉辦有主題特色的市集、嘉年華或其他活動。

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