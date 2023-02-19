我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

杜琪峯柏林影展籲抗極權 微博被封 作品恐被中國禁映

香港新聞組／香港19日電
擔任柏林影展評審的香港導演杜琪峯，日前在記者會上發聲後，杜琪峯相關的微博帳號突然被封。（美聯社）
擔任柏林影展評審的香港導演杜琪峯，日前在記者會上發聲後，杜琪峯相關的微博帳號突然被封。（美聯社）

香港導演杜琪峯日前在柏林影展記者會上發聲，指獨裁者對付電影，籲全球爭取自由的國家及人民支持電影，因為電影代人民發聲。據報導，杜琪峯的相關微博帳號已被封，作品可能被中國禁映。

綜合香港01、明報等港媒報導，杜琪峯是本屆柏林影展評審之一，日前在記者會上發表對電影價值的評論。事件發酵一日後，網友發現跟杜琪峯相關的微博帳號突然被封。

杜琪峯在記者會上被問及如何讓電影能夠長存下去？他表示，「我覺得電影呢永遠是前鋒，在前面，當如果有極權、人民失去自由的時候，電影通常首當其衝，好多地方都是這樣，一定是停止你的文化，而電影文化是直接進入觀眾的內在，獨裁者通常一定對付的是電影」。

杜琪峯又話鋒一轉提到香港，說「覺得香港……no，sorry，我想全球爭取自由的國家及人民，他們都要支持電影，因為電影代你發聲。」

報導引述騰訊網等中媒報導，指杜琪峯疑發表不當言論惹爭議，微博帳號被炸」，又指「杜琪峯發表不當言論！離封殺不遠了，九部電影恐難上映」。

擔任柏林影展評審的香港導演杜琪峯（左二），日前在記者會上發聲後，杜琪峯相關的微博...
擔任柏林影展評審的香港導演杜琪峯（左二），日前在記者會上發聲後，杜琪峯相關的微博帳號突然被封。（美聯社）

中媒指出，由杜琪峯執導或監製的9部作品，當中包括林家棟、楊樂文主演的電影《命案》，延伸劇集《三命》，還有其他如《大時代》、《花街淚》、《捂著眼睛看紅光》及《在清朝》等。

杜琪峯相關微博帳號「杜琪峯bot」內容被清空。如搜尋「杜琪峯bot」微博，網頁會顯示「該帳號因被投訴違反「微博社區公約」的相關規定，現已無法查看」字句。「杜琪峯影話」也看不到此前所有的貼文。

但中國網路社群也出現許多力挺杜琪峯的發言，「支持杜琪峯的言論」、「很勇敢的發言，所謂的百花齊放已經消失很久了，電影越來越強調為政治服務」、「人家有說錯嗎？只要電影有一點諷刺社會現狀的元素，一律禁播，何來自由？」

電影 微博 香港

上一則

20元人民幣原型 94歲廣西漓江漁翁離世

下一則

浙婦拒生二胎遭丈夫家暴潑硫酸 狠夫僅被拘留10天罰款400元就釋放

延伸閱讀

安海瑟薇現身柏林影展 透視裝辣勝「暮光女」

安海瑟薇現身柏林影展 透視裝辣勝「暮光女」
陸男單車環台觸電亡 法官判國賠463萬

陸男單車環台觸電亡 法官判國賠463萬
北加州台灣同鄉會 2/25放電影追思二二八事件

北加州台灣同鄉會 2/25放電影追思二二八事件
杜琪峯柏林影展泛淚「電影為人發聲」 一度提香港

杜琪峯柏林影展泛淚「電影為人發聲」 一度提香港

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪