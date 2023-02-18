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香港生育率30年新低 落後日韓星台 2成4字頭女性單身

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

人口老化是香港其中一個嚴重問題。港府統計處17日出版新一份《香港統計月刊》，揭示香港的生育率過去30年大致呈現下跌趨勢，由1991年的每千名女性，便有1281名活產嬰兒，下跌至2021年的772名，跌幅近40%，失守800名大關，創30年新低，而總和出生率更持續低於更替水平。新冠病毒疫下市民生育減少，2021年不足3萬7000名嬰兒出生。

香港01報導，統計處分析指多個原因造成總和生育率下降。其中三分之一1976年出生女性到45歲仍未有生育，比率15年間升近半；初婚年齡中位數升至30.6歲，20%「４字頭」女性保持單身。

《香港統計月刊》17日發表文章「1991年至2021年香港生育趨勢」，當中提及港府統計處資料顯示，香港每年的活產嬰兒數目從1991年的6萬8281人下降至2003年的4萬6965人，然後回升至2011年的9萬5451人，再跌至2019年的5萬2856人。

粗出生率（即一年內的活產嬰兒數目相對該年年中的人口）從1991年的每千人有12名，下降至2003年的7.0人，其後一度回升至2011年的13.5人，但又回落至2019 年的7.0人。在2019冠狀病毒病疫情影響下，活產嬰兒數目和粗出生率分別進一步下降至2021年的3萬6953人和5人。統計處指雖然粗出生率是一個簡單及常用的生育指標，但卻極受年齡、性別及其他的人口特徵影響。

處方表示，2003年至2011年回升，主要因港人內地妻子生育政策（單非）及「雙非」（嬰兒父母均無居港權）政策的轉變，在2013年實施零雙非政策後，雙非嬰兒數目下降至低水平，在2021年只有131人。

文章指，在整段期間，總和生育率持續低於2100的更替水平，在2021年已較鄰近的日本、新加坡、台灣和韓國更低。

統計處運用中期人口統計計算，77.4%在1951年出生的女性，在30歲前擁有最少一名子女，但1991年出生的女性的相應比率下降至24%。不單反映女性推遲首次活產的趨向，亦顯示在育齡期末仍未有子女的女性所占的百分比增加，在1961年出生的女性，只有22.5%到45歲仍沒有子女，但1976年出生的女性的相應百分比已增至32.9%，比率在15年間增近半（46%）。

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