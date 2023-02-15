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港犯罪「重災區」 詐騙案年增45% 涉款達48億

香港新聞組／香港15日電
香港警務處14日舉行2022年香港治安情況記者會，警務處處長蕭澤頤指出去年香港暴力罪案減少，詐騙案卻增加。（中新社）
香港警務處14日舉行2022年香港治安情況記者會，警務處處長蕭澤頤指出去年香港暴力罪案減少，詐騙案卻增加。（中新社）

2022年香港整體罪案仍較2021年上升，主要原因是詐騙案錄得27,923宗成「重災區」，不單佔整體罪案近40%，較2021年19,249宗急升45.1%，涉案金額達48億港元（約6億1100萬美元），當中不少也是小市民的畢生積蓄。警方表示將繼續循不同渠道積極宣傳防騙。

文匯報報導，警務處處長蕭澤頤表示，互聯網普及下，去年近2.8萬宗詐騙案中約七成涉及網上騙案，升幅主要來自「網上購物騙案」、「求職騙案」、「投資騙案」及「電話騙案」，分別錄得四成至1.8倍的升幅，不少騙案受害人不單失去自己及親人的畢生積蓄，更被騙四出借貸至欠下巨債，有人因此而萌生死念。

警方為提高市民防騙意識，曾經透過電視、電台、社交媒體及隧道廣播防騙資訊，但有受害人始終無留意，「當你不認真去看，騙徒打電話給你，你都不知道原來是騙徒，如果你知道犯案手法，你一聽就會知道。」他強調，警隊未來會再做多一些宣傳，「即使你不想聽、不想看，我都要你聽、要你看，希望能夠『入屋』。」

回顧去年，警方持續加強與業界和持份者合作，成功阻止數以百計騙案；其中得到銀行職員協助阻止232宗騙案；警方「18222防騙易」熱線，亦在888宗騙案中成功攔截逾13億元。另警方去年透過情報主導的行動打擊騙案，成功瓦解多個詐騙集團，拘捕約1,300人。

此外，警方與「通訊辦」及「電訊商」於去年9月底成立專責工作小組，制訂打擊電話騙案的措施，包括攔截「+852」字頭的偽冒來電、協助用戶過濾和攔截涉及網絡詐騙的超連結、停止提供服務予涉及騙案的本地流動電話號碼。

警方去年推出「防騙視伏器」資料庫，共錄得約20萬次搜索，其中約1.5萬次搜索與已確認的詐騙案件有關，推算已成功提示用戶避免高達13億元的損失。

為更便利市民使用，警方將於今日推出「防騙視伏App」，協助市民即時評估可疑電話號碼或銀行戶口是否有詐騙風險，亦設有電子報案中心方便舉報；同日還會透過兩份免費報紙，派發30萬張「提防騙子」宣傳單張。

不過，去年多項嚴重罪行錄得下跌，包括性罪行、嚴重毒品罪行、刑事恐嚇、刑事毀壞及車內盜竊等。其中，行劫及爆竊案件宗數更錄得自1969年有紀錄以來最低；另傷人、嚴重毆打、縱火、搶劫及盜竊案數字，亦是自回歸以來新低。

詐騙集團 投資 毒品

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