香港復常後首個情人節 結婚登記增逾倍

迎接情人節，旺角花墟不少花店門前都擺放各式花束作招徠。（取材自香港電台）

今日是大部分防疫 措施解除後的首個情人節，根據入境事務處數字，已有248對新人遞交擬結婚通知書，打算今日登記結婚，較去年情人節增加逾一倍，亦是自2020年疫情 爆發以來最多人於情人節登記結婚的一年。有婚禮顧問表示，今年情人節同時是宜嫁娶、過大禮的好日子。

綜合大公報、香港 電台報導，入境事務處數字顯示，共有248對新人打算今日登記結婚，當中127對新人將於婚姻登記處舉行婚禮，另有121對新人將由婚姻監禮人主持下結婚。資料顯示，2019年2月14日共有333對新人登記結婚，2021年的情人節只有49對新人在當日結婚。

婚禮顧問歐惠芳表示，今年雙春兼閏月，是婚嫁好年，加上今年解除疫下舉辦宴會的人數限制要求，且月初全面通關，可邀請海外、國內親朋好友見證重要時刻，她形容是「天時地利人和」。

此外，旺角花墟情人節花束的價錢由300港元到3000港元（約38.2美元到382.1美元）不等。早上的旺角花墟，很多花店門前均擺放各式花束作招徠，有市民與伴侶親自到場挑選。有花店店主表示，今年生意比往年升4至5成。

昨日下午旺角花墟不少花店均悉心布置，將情人節花束放滿當眼處。有花店負責人形容，今年是疫下三年生意最樂觀的一年，除了紅玫瑰受歡迎外，鬱金香、繡球等同樣受青睞。

在情人節前夕，大批男士到花墟為另一半選購花束，表達愛意；也有爸爸向太太及女兒各送鮮花一束，盡表深情之餘，「母女齊收花，不用爭」。

「今年情人節我們已經包紮了100多花束」，興發鮮花市場的花藝師鄧小姐表示，今年市道較去年理想，2月13日網上花束款式已停止接受預訂，情人節正日客人可到各大門市選購現有的款式。

Kafook Florist花店負責人劉小姐則形容今年是疫下三年生意最樂觀的一年，「去年對情人節（生意）是放棄，同今年真是無法比」。採訪期間，店員不停包紮花束，配搭花材、修剪葉片、包裝花紙，忙個不停。