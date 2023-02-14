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中國禁跨境炒股？ 港券商暫停內地股民開戶

香港新聞組／香港14日電
若干香港券商已發電郵告知客戶，暫時關閉以內地股民身分開立的帳戶，外傳內地可能即將展開跨境證券監管。圖為示意圖。（Getty Images）
若干香港券商已發電郵告知客戶，暫時關閉以內地股民身分開立的帳戶，外傳內地可能即將展開跨境證券監管。圖為示意圖。（Getty Images）

中媒九派新聞昨天報導，中國當局可能即將展開跨境證券強監管，因若干香港券商已發電郵告知客戶，暫時關閉以內地股民身分開立的帳戶，並靜待監管機構進一步指示。

報導說，7日市場即謠傳，16家國營券商得知，將於16日前下架港美股的App（應用程式），不過這項消息並未獲得官方證實，當時多位證券業者也表示還不知情。但3天後香港券商耀才證券發電郵告知客戶，16日起暫時關閉以內地股民身分開立的帳戶。

據報導，昨天市場上又傳多家券商公司已暫停內地股民的開戶，安信國際金融控股表示，13日前內地股民仍可申請開設境外港股個人戶，但從14日起停止受理。

中國國際金融股份有限公司旗下的中金財富表示，目前內地的居民還可申請開設港股個人戶，但暫停美股個人戶的申辦。

中金財富指出，依據銀行方和證交所的規定，開立港股個人戶需出示境外銀行卡並臨櫃辦理，同時得依規定郵寄開戶所需資料至香港，暫時無法受理線上申辦。

報導引述證券時報13日指出，中資券商國泰君安國際也已暫停以內地居民的身分開戶，但現有客戶暫不受影響。

另有業者分析，券商跨境業務面臨強監管，可能與富途、老虎證券的整頓有關。

去年12月30日中國證監會發布加強整頓富途控股、老虎證券非法跨境展業的通知，並說近年來，富途控股、老虎證券未經核准，向境內投資者開展跨境證券業務，違反「證券法」等相關規定。

證監會表示，按照有效遏制增量，有序化解存量的思維，要求富途控股、老虎證券整頓違法違規，包括禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新帳戶。

此外，另據文匯報報導，去年股市低迷，香港證券業協會昨發布調查指，今年1月下旬向旗下會員調查，受訪的194間香港券商中有72%去年錄得虧蝕，其中21%更錄嚴重虧損，僅3%錄得盈利增長。有61%受訪券商表示今年無意增聘人手，32%計畫今年凍薪；不過亦有64%券商計畫加薪，其中39%公司料加幅達3%或以上。

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