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僑聯副主席：香港剛復常 23條立法今年不宜

香港新聞組／香港13日電

香港特首李家超上任後表明盼今年或最遲明年完成《基本法》23條立法，全國僑聯副主席盧文端今日則在明報撰文，指現時全面通關復常，香港須排除干擾，聚精會神抓機遇謀發展，本年度不宜展開23條立法，「連相關公眾諮詢亦不宜展開」，有爭議的事理應暫放下。盧稱，現時已有《港區國安法》「保底」，23條立法沒很大迫切性。

明報報導，盧文端也扣連到台灣下半年進入領導人大選敏感時刻，憂展開23條立法，會讓民進黨藉機抹黑一國兩制、蠱惑民眾騙取選票，「撈取執政權繼續搞台獨」。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，現在應避免破壞較平和的政治氣氛，也不要給西方勢力藉口打壓香港。

據報導，保安局回應稱，港府有憲制責任及實際需要為23條立法，會繼續積極推展立法工作，適時展開公眾諮詢，但回覆無提及具體立法時間。

報導引述盧文端在文中提到世界疫情消退，海內外通關復常，是全面啟動「拚經濟」的關鍵時刻；又指出香港將失去的機會搶回來，才是最迫切任務和市民最大期望。

報導指出，他引述中聯辦主任鄭雁雄以往任駐港國安公署署長曾強調「必須充分明確保持香港的獨特地位和優勢既是香港利益更是國家利益」，指這表達中央對保持和發揮香港獨特優勢的高度重視，認為面對美國打壓，香港在國家對外開放格局發揮聯通世界的角色更重要。他說國家疫後啟動多邊外交時，香港最重要應將優勢和潛力「最大化地」釋放，加強聯通世界功能，而非急於分散精力啟動23條立法應對爭議。

報導稱，全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，國安法已涵蓋香港主要國安威脅，從總體國家安全觀而言，23條未能涵蓋所有風險，隨國際形勢變化以至不斷出現愈趨多樣化的國安威脅，「23條立法迫切性有限」，劉認為國安未受嚴重威脅下，港府應先集中復常後經濟發展、改善民生、強化凝聚社會，或更合乎當前急切需要，「明年、後年（立法）都未遲」。

香港 疫情 港區國安法

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