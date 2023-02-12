香港街頭砍人一天兩案 男學生、地盤工遇襲

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 元朗及旺角街頭昨天發生兩件凶殺案，27歲李地盤工人疑因爭女朋友結怨受襲，在元朗泰利街被刺多刀；另一名18歲姓胡男學生則在旺角洗衣街公園被砍。兩案殺人嫌犯都逃去無蹤，警方正追緝中。

明報報導，昨天上午7時許，27歲姓李地盤工人與女朋友行經元朗泰利街18號榮華工業大廈外，兩名男子從私家車跳下，持牛肉刀襲擊李，再登車往港鐵朗屏站方向逃去。李全身有6至7處受刀傷，送屯門醫院治理。

據報導，警方在場調查，表示兩名涉案疑犯為本地人，身高約1.7米，中等身材，案發時穿黑色衣物。據了解，李早前與女友的前度男友曾因感情關係爭執。案件交元朗警區反黑組第二隊跟進。

報導稱，凌晨3時許，18歲男學生與3名友人在旺角洗衣街公園聊天，其間約6至7名男子走近，其中兩人持刀襲擊胡及其男性朋友，另外兩名女友人則大驚逃離現場。胡左手及肩被砍傷，負傷逃至彌敦道681號外向衝鋒隊警員求救，其後被送往廣華醫院治理。

報導說，警方正追緝5名本地及一名非華裔 涉案男子，案件由旺角警區刑事調查隊跟進。據了解，事主不認識兇徒，暫未知受襲原因。