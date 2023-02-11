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香港二手樓價周升1.25% 創12周來新高

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

美國放緩加息，加上通關等利好因素，香港樓市明顯轉勢，二手樓價重拾升軌，中原城市領先指數CCL重上160點，按周急升1.25%，升幅是21個月以來最大，對比去年12月低位反彈約2.8%，其中以港島樓價表現跑贏大市，連升7周共漲逾7%。業界指，近月樓市持續活躍，料樓價穩步向上，展望CCL於4月左右將重上170點水平。

大公報報導，由業界編製、反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報160.73點，創12周新高，按周升1.25%，升幅是2021年4月以來最大。值得留意，本周指數主要反映今年1月16日至1月22日時市況，即農曆新年長假期一周，當時市場憧憬美國聯儲局放緩加息步伐，加上通關復常利好經濟，陸續有買家趕新春前「偷步」入市，令二手樓價有支持。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，二手指數於去年12月明顯轉勢見底，現成功突破160點，比12月低位回升2.79%，確認樓價V形反彈。由於樓市成交持續活躍，他相信樓價穩步向上，料CCL向170點進發，估計4月復活節前後達到，現時距離目標只差5.77%。

港島樓價指數領漲大市，最新報166.94點，創13周新高，按周急升2.94%，升幅是逾1年來最大，港島指數自去年12月見底後，已連續揚升7周，累計飆升近7.3%，是八大指數中反彈力度最強。

至於九龍及新界東指數，分別按周升1.32%及1.92%，前者較去年12月低位回升約3.7%。然而，新界西指數本周逆市下跌0.95%，結束4周連升，是CCL八大指數中唯一錄得跌幅。

上車客積極入市，帶動中小型單位樓價指數按周升1.31%，升幅是約21個月以來最大；反映豪宅物業的大型單位指數，按周升0.98%，升幅是逾3個月以來最多。

樓價見底反彈，準買家憂遲買更貴，紛紛加快入市步伐。據中原地產統計，十大屋苑本周末錄562組看樓預約，為近10個月以來最旺，按周再升5.6%。藍田新盤部署開價，同區二手率先起動，中原地產營業經理洪金興表示，麗港城本月暫錄13宗成交，按月急升逾4成，最新平均實用呎價亦升至13032元，該屋苑本周末預約看樓量達70組，屬近月高位。

指數 復活節 香港

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