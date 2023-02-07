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中國兩會續閉環 香港政協新人要先上「速成班」

記者林宸誼／即時報導
中國全國兩會下月在北京開幕，多名全國政協委員已收到通知，今年兩會期間各駐地繼續實行閉環管理，人員不得出入。圖為北京人民大會堂。（取材自新華網）
中國全國兩會下月在北京開幕，多名全國政協委員已收到通知，今年兩會期間各駐地繼續實行閉環管理，人員不得出入。圖為北京人民大會堂。（取材自新華網）

中國全國兩會下月在北京開幕，隨着香港與中國全面通關，不少人大政協都期望今年上京開會，毋須再閉環式管理，只在酒店及開會場地度過會期。不過多名全國政協委員已收到通知，今年兩會期間各駐地繼續實行閉環管理，人員不得出入。

此外今年是換屆年，約180名港人上月獲委任全國政協，當中包括多名新人，全國政協辦公廳本月底將於深圳舉行「雞精班」（香港用語，類似「精讀班、速成班」），向新任委員介紹全國政協歷史及職責。

港媒報導，自疫情以來，中國兩會均壓縮會期，由以往約兩星期大減一半，預計3月4日召開的全國政協十四屆一次會議，定於3月11日下午閉幕，會期7天半。

最新消息指出，全體港區委員將於3月2日乘坐包機，由香港直飛北京，翌日召開預備會議，4日下午開幕，這代表港區政協，毋須如去年般先到深圳隔離一星期。至於會前是否需要在港集體做核酸檢測，有待全國政協辦公廳進一步通知。

過往兩會閉幕後，不少港區人大政協選擇留在中國，打點公司業務或有個人行程，但由於疫情關係，中國方面對他們「stay behind」有所限制，最後幾經爭取才獲北京衞健委放行。

不過隨著中國防疫大鬆綁，今年已撤銷有關限制，會議結束後可自行安排行程，不要求必須集體返程。

港區人代方面，消息提到中聯辦副主任尹宗華5日約見新一屆人代，介紹「立法法」修正草案、人大工作等，部分現任人代則分享經驗，希望讓新丁盡早熟習工作。

全國兩會 北京 香港

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