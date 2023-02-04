港迎客 缺人成硬傷 旅業復活看五一 盼津貼導遊生計

香港6日起，將撤銷海外來港人士接種疫苗的要求；圖為香港市民戴口罩出行。（中通社）

全面復常通關，對打工仔而言，猶如停頓了3年的時鐘再次走動一樣。文匯報報導，不同業界人士昨受訪時均相信，內地及海外旅客均會逐步回來，最艱苦日子已過去，更表示會配合港府的「你好，香港 ！」大型宣傳活動，如酒吧業界就透露將於年內先後舉辦「酒吧節」和「酒吧文化嘉年華」活動，希望繼續吸引更多旅客來港消費。

不過，迎來復甦同時也遇上難題，零售、旅遊及飲食等業界均面對招聘困難的情況，擔心屆時會出現「有客無人接」的情況，希望港府在加強向旅客宣傳香港的同時，為業界提供支援措施。

不少商鋪老闆除了租鋪爭崩頭，也急急增聘前線銷售員，他坦言，業界目前遇上請人困難，「去年請前線銷售員已經好難，人工較疫情 前上升10%至20%，可惜仍然請不到人。如今各行各業因為全面通關加快搶人才，零售界請人會更困難。」

香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺指初期赴港的基本上都不是旅行團旅客，加上海外抵港航班運力未恢復，「要香港旅遊開始有起色，起碼還要個多月後。」

疫情3年來，絕大多數導遊已被逼轉行，目前業界人手嚴重短缺，也是限制復興的重要原因，「導遊主要收入靠小費，沒那麼多客，只靠底薪的話，收入低於其他行業平均水平，難以吸引人才重新入行。而欠缺導遊又導致旅行社無力接團，造成惡性循環。」林志挺呼籲港府施以援手，例如增設復常特別津貼。

旅遊促進會總幹事崔定邦相信內地入境旅行團短期內會逐步增加，惟要恢復疫情前水平則需時至少數個月，而若要去到2018年高峰期的平均每日200個至300個旅行團，估算需要半年至9個月，「未來一個月每日能保持三五個旅行團，已是很好成績，下一個比較多內地人到港旅遊的旺季，最快都要五一假期。」

立法會旅遊界議員姚柏良表示，香港旅遊業仍處於復甦期初期，航空、酒店、旅行社在人手和資金上都有壓力，希望港府推出復業基金，以配對資助形式協助業界招聘，並考慮為特別工種引入人才，以提高旅遊業的接待能力。