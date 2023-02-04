中港澳2•6免核檢免預約不限額 全面通關

中國與香港、澳門6日起將恢復全面通關。（取材自環球網）

經過1098天的分隔，北京當局與港澳昨日同步宣布，自6日起，全面恢復中國大陸與港澳人員往來、無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測 陰性結果入境。此外，香港 6日起也不再要求海外及台灣入境者須接種新冠疫苗，但仍須出示48小時快測陰性證明。

香港全面通關重點措施 資料來源：香港政府

中通社指出，這項消息為港澳的各行各業注入強心針，香港社會各界普遍認為，全面通關將帶動香港經濟向好。

內地與香港全面恢復往來的主要措施，包含取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排、不設通關人員限額、恢復陸港澳團隊旅遊經營活動，自港澳入境若7天內無其他地區旅居史，即無需憑行前核酸檢測陰性結果入境，抵達口岸後憑海關健康申報碼通關，健康申報正常且海關常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。

香港特首李家超昨日也宣布羅湖口岸、蓮塘口岸、皇崗口岸將重開，沙頭角口岸貨運服務也會恢復。但他也指出，香港與中國大陸全面通關後會帶來大量人流。為確保風險可控，當局仍會維持從海外或台灣抵港人士來港前的快篩要求，待觀察後再檢視。港府數據顯示，疫情 前的2019年中國大陸旅客訪港達4377萬人次。

政務司司長陳國基進一步說明，離境當日或之前7天內曾逗留海外地區或台灣者，如要經香港進入中國大陸，仍要符合出發前48小時內核酸檢測陰性證明的要求。

中港澳6日起全面恢復通關，預估將為港澳經濟注入強心針。 （中新社資料照片）

受疫情影響，香港與中國大陸封關近3年，直到今年初才逐步恢復。據指出，自1月8日至2月2日，香港與大陸通關往來情況共有北上77萬人次與南下70萬人次。

在前述通知發布後，中國大陸線上旅遊平台「攜程」，以港澳為目的地的搜索量瞬間暴增逾三倍，港澳跟團遊產品瀏覽量也大增180%。另一個網路旅遊平台「去哪兒」，在通知公布的半小時內，往返香港機票搜索量更增長7倍。

香港01報導，記者昨日直擊羅湖口岸情況，由於口岸仍未開放，人流稀少；羅湖商業城仍然十室九空，更有小孩在商場內踩單車追逐玩耍。不過，有個別店舖已重開，店主直言疫下三年都未營業，收入清零，只能「食老本」維生，直至近日知悉通關消息後，便回店內整理貨品。雖然對開關感到開心，但相信生意不會即時回復疫前水平，「有一半都好啦」。

跨境生2•8恢復面授

另據大公報報導，居住於廣東深圳等地的跨境學生亦將分兩階段安全、有序、便捷回港參與面授課堂，8日中學率先恢復，22日擴至小學、幼稚園及特殊學校；香港教育局長蔡若蓮指出，會為跨境學生申領「回港證」作出安排。

港府公布的數據顯示，疫情前的學年共有近2萬8000名學生跨境上學，不少在學生已經上了三年網路課程。