港負資產破萬宗 按季狂飆22倍 18年新高

香港上季負資產超過1.2萬宗，創下近18年最多。（中通社）

2022年香港 全年樓價累跌15.59%，創下1998年以來最大年度跌幅，負資產宗數亦急升。香港金融管理局昨日公布，2022年第四季末負資產住宅按揭貸款 急增至1萬2164宗，不僅較上一季的533宗按季大增21.8倍，更為自2005年首季1萬4040宗後負資產宗數最多。

文匯報報導，受加息及新冠疫情等因素影響，香港去年住宅樓價在首三季下跌8.5%後，第四季再跌7.7% ，令負資產數目急升。金管局最新調查結果顯示，負資產住宅按揭在去年第4季末再升至1萬2164宗，較第三季末的533宗上升21.8倍，為自2005年第一季後18年新高水平，涉及金額亦由30.06億（港元，下同，約3.83億美元）按季增加21倍至662.52億元，為自2003年第四季後19年新高水平。

金管局副總裁阮國恒昨回應查詢時指，資產宗數大升主因是住宅樓價去年首三季跌8.5%後，第四季再跌7.7%所致。他說，這些負資產個案涉及銀行職員的樓按貸款和按揭保險計畫貸款，按揭成數一般較高，當中以按保計畫貸款所占比率較大。而按保計畫下的貸款最新拖欠比率只有0.01%，比銀行業整體按揭貸款的拖欠比率更低，顯示按保計畫的貸款質素十分良好，銀行按揭業務風險可控。

據報導，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，踏入2023年，香港樓市「小陽春」提早於農曆新年前出現，交投量已有所回升，雖然樓價未有即時明顯升勢，不過防疫 政策放寬及恢復正常通關將進一步推動香港經濟復甦，加上美國加息消息已漸消化，多個利好因素對樓按市場起正面支持作用，料樓價跌勢已見頂，並將於第二季回穩，負資產宗數亦於季內見回落。

報導稱，中原按揭董事總經理王美鳳表示，去年樓價跌幅達15%，無可避免令較新造的高成數按揭尤其九成按揭用家列入負資產行列，而由於放寬按保幫助用家上車亦令高成數按保占按揭宗數比例升至約三成，故此在帳面上計算的負資產個案便明顯增加。她相信，復常通關及逐步解除防疫措施等利好因素將帶動樓市回暖，買家入市步伐加快，樓價已止跌回穩並出現反彈跡象，首季新盤陸續推出將進一步鞏固買家信心，料樓價今年首季重拾升軌，負資產數字將掉頭回落。

小辭典：負資產

負資產一詞指當一項被用在抵押保證而取得貸款、惟市值比尚未清還的本金現值還低的資產。這些資產大多數為物業或者土地，亦可能為汽車，或者大型電腦等等物品。