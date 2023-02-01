我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

港入境處：未能在3.3日前回港市民 可安排稍後換證

香港新聞組／香港1日電
香港入境處澄清，未能在下月3日前回港的市民，可以安排在稍後換領智能身分證。（入境處提供）
香港入境處澄清，未能在下月3日前回港的市民，可以安排在稍後換領智能身分證。（入境處提供）

香港智能身分證換領服務3月3日結束，入境處表示，近日有大批市民到各換證中心及人事登記處排隊，希望即日辦理新證。處方澄清，未能在下月3日前回港的市民，可以安排在稍後換證，毋須急於在短期內趕回港辦理，又呼籲市民盡量預約辦理手續。

香港01報導，智能身分證換證計畫原定2月11日截止申請，入境處今日（26日）宣布，鑑於通關後不少市民返港換證，各換證中心會延長申請服務至3月3日，市民明日（27日）起可約預申請。

入境處提醒，市民毋須趕回香港換證，只需在返港後30日到人事登記辦事處換證，如逗留日期少於30日，不會因為在返港期間沒有申請新身分證而觸犯相關法例。

入境處表示，各換證中心的換證申請日期由原來的2月11日延長至3月3日，領證服務則維持不變至3月3日。各換證中心將於3月4日起停止服務，合資格的市民如在3月3日前尚未申請換證或領取新證，需前往人事登記辦事處辦理手續，有關細節及預約安排將於稍後公佈。留港少於30日未能換證不屬違法

市民如因不在香港而未能在3月3日或之前回港換領新智能身分證，可在返港後30天內到人事登記辦事處辦理換證手續，市民毋須趕回香港換證。倘若市民在外地返港後，在香港逗留時間少於30天，不會因為在返港期間沒有申請新身分證而觸犯相關法例。入境處智能身分證換證中心地址。（入境處文件）「到訪院舍換證服務」會繼續

至於年滿11歲或18歲的香港居民，他們須在11歲或18歲生日後的30天內到人事登記辦事處登記領取身分證。如果有關人士身在香港以外地方，則毋須趕回香港登記，他們亦可在返港後30天內向人事登記辦事處提出申請。

「到訪院舍換證服務」將不受換證中心服務期限影響。入境處人員會繼續到訪合資格院舍，為所有合資格而仍未換證的院友提供上門換證和派送新證的服務。宜先網上預約辦理換證手續

為更流暢地於換證中心辦理換證手續，申請人可使用入境處流動應用程式、登入網站www.gov.hk/newicbooking或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。

市民可掃描二維碼下載入境處流動應用程式或於網上預約換領身分證。入境處呼籲申請人在使用流動應用程式或於網上預約時預先填寫表格，以便更快捷地辦理換證手續。

香港

上一則

港幼稚園收生劇減 下學年恐現倒閉潮

下一則

BNO簽證推出2年 助14.4萬港人赴英

延伸閱讀

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石
合作？月內兩度見面 馬雲在港會泰首富「相談要事」

合作？月內兩度見面 馬雲在港會泰首富「相談要事」
春節7天50萬中客湧入澳門 住宿率逾8成 港客翻26倍

春節7天50萬中客湧入澳門 住宿率逾8成 港客翻26倍
日本續限航 香港國泰、快運再減158航班

日本續限航 香港國泰、快運再減158航班

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機