我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

春節7天50萬中客湧入澳門 住宿率逾8成 港客翻26倍

香港新聞組／香港31日電
春節7天連假 內地近50萬陸客湧入澳門，圖為遊客在市政事務局外拍照留念。（路透）
春節7天連假 內地近50萬陸客湧入澳門，圖為遊客在市政事務局外拍照留念。（路透）

內地優化防疫政策後，春節黃金周（21日至27日）出境與入境人數較去年同期大增120%，內地居民前往港澳地區占比高，其中前往澳門地區49.8萬人次、香港地區10.4萬人次，占內地居民出境總量的81.2%。澳門黃金周日均旅客有6.4萬人次，與去年同期大幅上升297%（3倍），當中香港旅客日均人次升幅巨大，達2601.8%（26倍）。　

綜合中通社等媒體報導，澳門特區政府旅遊局29日發布消息稱，年初三（24日）訪澳門旅客破9萬人次，是自疫情以來錄得的最高單日入境人次。春節黃金周澳門酒店業場所的平均入住率為85.7%，較去年春節上升22.4個百分點。當中以年初三的入住率最高，達92.1%。

隨著放寬入境防疫措施，旅遊局啟動宣傳預案及多項引客優惠，竭力擴展客源。新春期間，政府、業界及民間團體分別送上精采多元的賀年盛事活動，吸引了大批內地及香港旅客訪澳門，春節市道暢旺，推動澳門旅遊經濟復甦。

此外，中國國務院聯防聯控機制30日舉行新聞發布會說明春節連假期間的防疫情況。國家移民管理局政策法規司司長林勇勝表示，移民管理局已在28日公布春節假期內地全國出入境情況，出入境人員數量較去年春節假期上升120.5%。

春節7天連假 內地近50萬陸客湧入澳門，圖為遊客在聖保羅遺址外的街道上行走。（路...
春節7天連假 內地近50萬陸客湧入澳門，圖為遊客在聖保羅遺址外的街道上行走。（路透）

細節包括，內地居民前往港澳地區占比高。其中前往澳門地區49.8萬人次、香港地區10.4萬人次，占內地居民出境總量的81.2%。

據業界提供的資料，春節黃金周澳門酒店業場所的平均入住率為85.7%，較去年春節上升22.4個百分點。當中以年初三的入住率最高，達92.1%。澳門酒店業場所（酒店、公寓式酒店及經濟型住宿場所）在黃金周的平均房價約為1575澳門元（約195.2美元），較去年春節上升接近五成。　　

據報導，承接春節的良好客況及各業興旺，旅遊局將竭力推進線上線下推廣，包括在社交平台發文宣傳、直播活動、邀請旅遊網路達人在其頻道直播及宣傳，以及投放電視頻道宣傳廣告等，同時，已規畫今年的線下推廣活動。旅遊局還將繼續宣傳「感受澳門樂無限」月月精采活動，結合澳門每月多元盛事活動與全方位推廣，吸引更多旅客到澳門旅遊及消費。

澳門 香港 防疫

上一則

港送50萬張機票最快2•2公布安排 居民、旅客都有份

下一則

拚經濟「開門紅」 廣州立軍令狀 今年GDP要增6%以上

延伸閱讀

春節後用攝食產熱效應 規律三餐低調瘦身有效果

春節後用攝食產熱效應 規律三餐低調瘦身有效果
港進出內地 日內可望取消通關配額、核酸檢測

港進出內地 日內可望取消通關配額、核酸檢測
富士康重金激勵 留崗過年員工月薪2萬

富士康重金激勵 留崗過年員工月薪2萬
中國春節房市結凍 京廣深0成交 上海僅成交16套

中國春節房市結凍 京廣深0成交 上海僅成交16套

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職