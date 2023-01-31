春節7天50萬中客湧入澳門 住宿率逾8成 港客翻26倍

春節7天連假 內地近50萬陸客湧入澳門，圖為遊客在市政事務局外拍照留念。（路透）

內地優化防疫 政策後，春節黃金周（21日至27日）出境與入境人數較去年同期大增120%，內地居民前往港澳地區占比高，其中前往澳門 地區49.8萬人次、香港 地區10.4萬人次，占內地居民出境總量的81.2%。澳門黃金周日均旅客有6.4萬人次，與去年同期大幅上升297%（3倍），當中香港旅客日均人次升幅巨大，達2601.8%（26倍）。

綜合中通社等媒體報導，澳門特區政府旅遊局29日發布消息稱，年初三（24日）訪澳門旅客破9萬人次，是自疫情以來錄得的最高單日入境人次。春節黃金周澳門酒店業場所的平均入住率為85.7%，較去年春節上升22.4個百分點。當中以年初三的入住率最高，達92.1%。

隨著放寬入境防疫措施，旅遊局啟動宣傳預案及多項引客優惠，竭力擴展客源。新春期間，政府、業界及民間團體分別送上精采多元的賀年盛事活動，吸引了大批內地及香港旅客訪澳門，春節市道暢旺，推動澳門旅遊經濟復甦。

此外，中國國務院聯防聯控機制30日舉行新聞發布會說明春節連假期間的防疫情況。國家移民管理局政策法規司司長林勇勝表示，移民管理局已在28日公布春節假期內地全國出入境情況，出入境人員數量較去年春節假期上升120.5%。

春節7天連假 內地近50萬陸客湧入澳門，圖為遊客在聖保羅遺址外的街道上行走。（路透）

細節包括，內地居民前往港澳地區占比高。其中前往澳門地區49.8萬人次、香港地區10.4萬人次，占內地居民出境總量的81.2%。

據業界提供的資料，春節黃金周澳門酒店業場所的平均入住率為85.7%，較去年春節上升22.4個百分點。當中以年初三的入住率最高，達92.1%。澳門酒店業場所（酒店、公寓式酒店及經濟型住宿場所）在黃金周的平均房價約為1575澳門元（約195.2美元），較去年春節上升接近五成。

據報導，承接春節的良好客況及各業興旺，旅遊局將竭力推進線上線下推廣，包括在社交平台發文宣傳、直播活動、邀請旅遊網路達人在其頻道直播及宣傳，以及投放電視頻道宣傳廣告等，同時，已規畫今年的線下推廣活動。旅遊局還將繼續宣傳「感受澳門樂無限」月月精采活動，結合澳門每月多元盛事活動與全方位推廣，吸引更多旅客到澳門旅遊及消費。