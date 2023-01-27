大麻二酚2月起監管 港海關：網購或外遊別買到

香港示意圖。(圖：shutterstock)

大麻 二酚(CBD)將於2月1日起正式被香港 列為危險藥物，受條例監管。市民不能服用、管有、或出售等。

綜合港媒報導，香港政府2月1日起將大麻二酚(CBD)列為危險藥物，海關26日提醒市民，須於1月30日前將CBD產品棄置在全港10個政府處所設有CBD產品棄置箱，否則2月1日起管有CBD產品即屬違法。

海關指出，所有物件一經投入棄置箱將成為廢物，一概不可退回或獲得補償。海關補充距離1月30日尚有數天，呼籲市民切勿以身試法。

海關提醒，任何食品、飲品、護膚品、寵物用品等，若有CBD、或大麻葉等的字眼或圖案，即代表含有大麻二酚，提醒市民在網購或外遊購物時，不應買入含有大麻二酚的產品回港。如市民對已購入的產品有懷疑，可向海關或警方查詢，屆時會詳細檢視每宗個案，包括調查相關人士的犯罪意圖，在諮詢律政司意見再決定會否作檢控。

根據《危險藥物條例》，非法販運（包括進口及出口）及製造受管制物質的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。違反《危險藥物條例》管有及服用受管制物質的最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元。